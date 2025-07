Hyperliquid generiert höhere Gebühren als Ethereum und Solana: Neue Krypto-Ära im Anmarsch?

Während die meisten Altcoins in diesem Bullrun hinter den Erwartungen zurückbleiben und Bitcoin nahe seinem Allzeithoch notiert, macht ein relativ junges Projekt von sich reden. Hyperliquid mit seinem Token $HYPE hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer der wertvollsten Kryptowährungen entwickelt und belegt mit einer Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar bereits den elften Platz im globalen Krypto-Ranking. Die rasante Entwicklung dieser Plattform für Perpetual Futures wirft die Frage auf, ob hier noch deutlich mehr Potenzial schlummert.

Hyperliquid revolutioniert den Blockchain-Wettbewerb

Die noch nicht einmal ein Jahr alte Blockchain sorgt seit Wochen für Aufsehen in der Krypto-Welt. Auf Hyperliquid können Trader Perpetual Futures handeln, wobei einige bekannte Krypto-Influencer mit großer Reichweite ihre Wallets offengelegt haben und ihre teils spektakulären Trades öffentlich durchführen. Besonders für Schlagzeilen sorgte James Wynn, der eine Bitcoin-Position auf eine Milliarde Dollar gehebelt hatte.

Trotz eines Verlusts von mehr als 100 Millionen Dollar, den Wynn inzwischen durch seine riskanten Trades erlitten hat, zieht diese Art des öffentlichen Tradings zahlreiche Nachahmer an. Der Reiz extremer Hebelwirkungen mit Gewinnchancen von tausenden Prozent - bei gleichzeitigem Risiko eines Totalverlusts - hat die Nutzerbasis so stark anwachsen lassen, dass Hyperliquid mittlerweile höhere Tagesgebühren generiert als etablierte Blockchains wie Ethereum und Solana. Innerhalb von 24 Stunden wurden beeindruckende 1,7 Millionen Dollar an Gebühren umgesetzt - ein deutliches Zeichen für das enorme Wachstumspotenzial dieser Plattform.

Bitcoin Hyper Presale: Vielversprechende DeFi-Revolution auf Bitcoin-Basis

Während Hyperliquid bereits zu den Top-Kryptowährungen aufgestiegen ist, könnte ein neues Projekt einen ähnlichen Erfolgsweg einschlagen. Bitcoin Hyper ($HYPER) verfolgt das ambitionierte Ziel, die weltweit bekannteste Kryptowährung Bitcoin DeFi-tauglich zu machen. Anders als bei Ethereum, Solana und anderen modernen Blockchains konnten Bitcoin-Besitzer ihre Coins bisher nicht für Staking, Lending oder Yield Farming einsetzen - ein Nachteil, den Bitcoin Hyper mit seiner innovativen Layer-2-Lösung beseitigen will.

Die auf Solana basierende Layer-2-Blockchain ermöglicht es Bitcoin-Inhabern, ihre BTC zu bridgen und so Zugang zu sämtlichen Vorteilen des Solana-Ökosystems zu erhalten. Besonders wichtig: Die Nutzer behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Bitcoin, die im ursprünglichen Netzwerk nur temporär eingefroren werden, ohne es tatsächlich zu verlassen. Der native Token $HYPER, der eine zentrale Rolle in diesem Ökosystem spielt, befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase und konnte bereits über 2 Millionen Dollar von Investoren einsammeln. Nach Abschluss des Vorverkaufs und dem Listing an Kryptobörsen könnte $HYPER bei erfolgreicher Implementierung der Layer-2-Lösung ähnliche Renditen ermöglichen, wie sie bei Hyperliquid zu beobachten waren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.