Beste Memecoins für den aktuellen Zyklus

Während sich der Krypto-Markt heute wieder in den grünen Bereich bewegt, hat auch das Interesse an den Memetoken wieder zugenommen. Welche nun zu den besten neuen Memecoins mit großem Potenzial gehören, erfahren Sie in diesem Artikel.

Beste Memecoins Platz 1: Snorter

Dass es auf dem Markt der Memecoins nicht nur um reines Glück geht, haben erfahrene Trader bewiesen, welche sich schon im vergangenen Jahr aufgrund des Einsatzes von Handelsrobotern von den anderen abgehoben haben. Denn mit ihnen kann deutlich schneller und strategischer vorgegangen werden, wie mit dem besten Memecoin Snorter Bot.

Dieser stellt seine Konkurrenz mithilfe einer Solana-Node und einem RPC-Zugang in den Schatten, da somit eine noch höhere Geschwindigkeit als bei anderen Bots erreicht wird. Ebenso ist er mit einer Gebühr in Höhe von 0,85 % deutlich günstiger als seine Konkurrenz, was sich vor allem beim Hochfrequenzhandel positiv bemerkbar macht.

Darüber hinaus wurde Snorter als einer der besten Memecoins mit einer Reihe von hilfreichen Tools ausgestattet, um Verluste zu verringern und Gewinne zu steigern. So können etwa betrügerische Coins herausgefiltert und neue Launches sofort gekauft werden. Aber auch das Folgen professioneller Trader ist über das Copy-Trading möglich.

Einer der besten Memecoins ist Snorter nicht nur durch diese überzeugenden Vorteile. Darüber hinaus widmet er sich dem Community-Aufbau, wofür es diverse Trading-Wettbewerbe sowie Gemeinschafts-Anreize gibt. Damit sowie mit dem passenden und einzigartigen Maskottchen in Form eines Ameisenbären kann er den Wachstumsmarkt der Tradingbots bald erobern.

Beste Memecoins Platz 2: Monke

Erstellte wurde der Memecoin Monke erst am 17. Juni auf der populären Solana-Launchplattform Pump.Fun und konnte seitdem schon um 57.677 % steigen. Dennoch ist er mit einer Marktkapitalisierung von 2,49 Mio. USD noch immer verhältnismäßig günstig bewertet. Zudem weist er als einer der besten Memecoins einen intakten Aufwärtstrend auf.

Zurückzuführen ist der bisherige Erfolg von Monke unter anderem auf die Unterstützung von einigen führenden KOLs der Kryptoindustrie. Zu ihnen zählen unter anderem Altcoin Gordon, Jeets, JB und idrwaline, welche auf eine große Gefolgschaft kommen und Gefallen an dem süßen Affenbaby gefunden haben, das mit seiner Viralität ein wenig an Dogwifhat erinnert.

Insbesondere zu dem Memecoin-Sektor mit seinem degenerierten Humor und den wahnsinnigen Coins passt ein Maskottchen in Form eines Affen besonders gut. Dennoch konnte bisher noch keiner eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD erreichen, was einige nun bei Monke erwarten. Damit würde er zu einem der besten Memecoins zählen.

Zumindest im kurz- bis mittelfristigen Zeitrahmen könnte der Affen-Memecoin noch Marktkapitalisierungen von bis zu 50 Mio. USD erzielen, was schon 20x entspricht. Allerdings sind basierend auf der niedrigen Bewertung auch deutlich mehr möglich, sofern er weiterwachsen und die Viralität aufrechterhalten kann.

Beste Memecoins Platz 3: TOKEN6900

Als einer der besten Memecoins wird TOKEN6900 bezeichnet, da er sich als erster NCT (Non-Corrupt Token) positioniert. Dabei handelt es sich um ein reines Meme-Projekt, welches zurück zu den Wurzeln geht: Humor und Internetkultur. Damit konnte er schon in den ersten Tagen auf eine ansehnliche Finanzierungssumme in Höhe von rund 250.000 USD kommen.

Der TOKEN6900 zeichnet sich durch sein faires Design aus, wobei über den Presale 80 % der Coins von der Öffentlichkeit erworben werden können. Somit entfallen bei einem der besten Memecoins also private Zuteilungen, Hinterzimmer-Deals mit etwa Market Makern oder VC-Investments, welche später die Kleinanleger als Exit-Liquidität verwenden.

Außerdem ist der TOKEN6900 so ehrlich, dass es weh tut. So werden keinerlei leere Versprechungen wie von anderen gemacht. Aber auch sonst zeichnet er sich durch einen besonderen Humor aus, wobei von ihm nicht wie von Fiatwährungen unendlich viele Coins gedruckt werden können, die ihn entwerten.

Stattdessen zeichnet sich der TOKEN6900 durch eine feste Gesamtversorgung von 930.993.091 Coins aus, was genau einer mehr als von SPX6900 ist. Möglicherweise könnte dies der entscheidende Faktor sein, welcher ihm somit zum Sieg verhilft. Haben Sie den TOKEN6900 verstanden? Dann sind Sie bereit für ein Investment!

Beste Memecoins Platz 4: MemeCore

Bei MemeCore handelt es sich um eine auf Memetoken fokussierte Layer-1-Blockchain mit EVM-Kompatibilität. Sie zielt darauf ab, Memecoins in nachhaltige kulturelle und wirtschaftliche Assets zu verwandeln. Möglich werden soll dies über das Viral-Economy-Modell mit verschiedenen Community-Anreize, welche das Projekt für seine Gemeinschaft bietet.

Genau genommen zielt MemeCore auf den sogenannten Meme-2.0-Narrativ ab. Dieser besagt, dass es sich bei ihnen nicht nur um kurzlebige Witze, sondern kulturelle Vermögenswerte handelt. So können die Nutzer bei einem der besten Memecoins etwa über ihr Engagement in den sozialen Medien und auf den Blockchains Belohnungen verdienen.

Ein Feature sind sogenannte Meme-Tresore, welche die Coins von den Entwicklern, Staker, Validatoren und weiteren sicher verwahren. Auf diese Weise kann bei einem der besten Memecoins für eine hohe Transparenz und Sicherheit gesorgt werden. Ebenso nutzt er Anti-Bot-Mechanismen, um auf diese Weise AirDrop-Farming und mehr zu verhindern.

Wie bei anderen Kultur-Memecoins können sich auch Dritte mit ihren Projekten bei MemeCore bewerben, um somit das Ökosystem zu expandieren und die Nachfrage zu steigern. Ebenso sind über den Ecofund finanzielle Unterstützung möglich. Nach seinem Start am 3. Juli konnte MemeCore schnell auf eine Bewertung von 339,64 Mio. USD steigen.

Beste Memecoins Platz 5: Bitcoin Hyper

Bei Bitcoin Hyper handelt es sich um einen besonders nützlichen und vielversprechenden Coin, sodass das Memecoin-Branding nur bedingt auf diesen zutrifft. So ist es eine Bitcoin-Skalierungslösung, welche die SVM nutzt, um die hohe Liquidität, Sicherheit und Verbreitung mit der Geschwindigkeit, den niedrigen Gebühren und der Leistung von Solana zu verbinden.

Damit können die Bitcoins auf der Layer-2 mit Geschwindigkeiten von mehr als 1,2 Mio. TPS übertragen werden. Mit einem so hohen Durchsatz sind ebenso viele weitere Kryptosektoren als nur der Finanzbereich möglich, was die Funktionalität und den Nutzen von Bitcoin vergrößert. Somit sind etwa auch zusätzliche passive Einkommen mit BTC über DeFi-Dienste möglich.

Zudem können mit der Layer-2 einige der Schwachstellen von Bitcoin eliminiert werden, welche ihn für die Nutzung als Kryptowährung für alltägliche Zahlungen uninteressanter gemacht haben. Denn mithilfe von Bitcoin Hyper sind Gebühren von weniger als einem Cent möglich, womit sich sogar Mikrotransaktionen in Entwicklungsländern stärker lohnen.

Viele bezeichnen die Layer-2 schon als den nächsten großen Evolutionsschritt des Bitcoin-Ökosystems, wobei mit einer solchen Leistung viele andere Chains in den Schatten gestellt werden. Daher verzeichnet der kürzlich gestartete Vorverkauf eines der besten Memecoins auch eine zunehmende Nachfrage, sodass er schnell auf sein Ende zusteuert.

