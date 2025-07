DJ XETRA-SCHLUSS/SDAX auf Allzeithoch

DOW JONES--Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag unverändert positiv ausgefallen. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 24.207 Punkte, damit schloss er nur noch gut 1 Prozent unter seinem Rekordstand vom 4. Juni. Bei den Einzeltiteln standen allerdings nur relativ wenige Aktien im Vordergrund, Händler sprachen von einem "Spezialitätenmarkt". Betroffen war vor allem die dritte Reihe, hier stieg der SDAX auf ein neues Allzeithoch - getrieben unter anderem von Salzgitter, die um 20 Prozent nach oben schossen. Auf Branchenebene zogen vor allem die exportabhängigen Auto- und Chemietitel kräftig an - gestützt von einer deutlichen Erholung des Dollar. Im Fokus standen weiterhin vor allem die Zollentwicklungen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Frist bis zur Einführung neuer Zölle verlängert und die EU keinen Zollbrief erhalten hat, nahm der Optimismus hinsichtlich einer Einigung im Zollstreit wieder zu. "Und das treibt den DAX in Richtung neuer Allzeithochs", so Marktanalyst Jens Klatt von XTB.

Salzgitter schießen nach oben

Den größten DAX-Gewinner stellten einmal mehr Commerzbank. Die andauernde Übernahmefantasie und damit verbundene Schieflagen an der Terminbörse trieben den Kurs um knapp 5 Prozent nach oben. BASF erholten sich um 2,6 Prozent und Porsche AG um 3,5 Prozent. Der Dollar hatte sich stark erholt, der Euro kam nach der jüngsten Rally nun deutlich zurück auf Stände unter 1,17 Dollar.

Daimler Truck gewannen 1,2 Prozent - gestützt unter anderem vom neuen Aktienrückkaufprogramm. Der Lkw-Hersteller will eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren erwerben. Die Analysten von Jefferies sahen beim Volumen sogar noch Luft nach oben und empfahlen Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf.

Im SDAX gewannen Salzgitter 20 Prozent auf 26,90 Euro. Der Konzern hat die Werkstoffzulassung für einen speziellen Sicherheitsstahl erhalten, der nun in der Militärtechnik eingesetzt werden kann. Secunet Securities beendeten ihre Konsolidierung mit einem Plus von gut 7 Prozent auf 241 Euro. Der Kurs hatte seit Mitte März in einer Spanne unterhalb von 230 Euro seitwärts konsolidiert und dabei ein Aufwärtsdreieck ausgebildet. Aus diesem ist er nun nach oben ausgebrochen.

Starke Kursgewinne im SDAX verzeichneten auch Klöckner & Co sowie Dürr und Friedrich Vorwerk. "Die Relative Stärke des SDAX setzt sich fort, das mittelfristige Ziel liegt bei 19.000 Punkten", so ein Marktanalyst mit Blick auf das neue Allzeithoch.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.206,91 +0,6% +20,9% DAX-Future 24.333,00 +1,1% +18,7% XDAX 24.229,15 +1,1% +20,9% MDAX 31.057,91 +1,0% +20,2% TecDAX 3.941,65 +1,1% +14,0% SDAX 17.824,55 +1,2% +28,4% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,62% -49 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 30 10 0 3.901,8 60,8 2.844,9 39,6 MDAX 32 18 0 721,7 32,7 535,6 22,9 TecDAX 21 8 1 1.012,3 18,9 768,0 14,5 SDAX 49 18 3 113,8 6,8 82,4 4,6 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2025 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.