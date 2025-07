Die Fonds- und Finanzplattform Moventum S.C.A. vergrößert ihr Executive Board: Neben CEO Louis Wright und COO Andrew Walker sind Stefan Steil als CIO und Mombaya Karine Kimbulu als Head of Legal & Compliance dazugekommen. "Wir tragen dem beständigen Wachstum unseres Unternehmens Rechnung und verteilen die damit verbundenen gestiegenen Aufgaben nun auf mehrere Schultern", sagt CEO Louis Wright. Stefan Steil arbeitet bereits seit 2011 bei Moventum als IT- und später als Senior IT Technical Support Officer. Seit Januar 2024 führt er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...