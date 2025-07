www.bernecker.info

Die Aktie des US-Spezialchemieunternehmens mit Fokus auf Lithium und Lithiumverbindungen zählte schon in der vorigen Woche zu den Tagessiegern im S&P 500 (+ 8,1 % am Mittwoch). Nachrichten direkt zum Unternehmen fehlten allerdings.Heute kommt für ALBEMARLE ein weiterer starker Tag hinzu (zurzeit + 7,9 %), nur MODERNA (+ 10,9 %) ist im S&P 500 stärker. Aus charttechnischer Sicht kann es in Kürze interessant werden, wenn ALBEMARLE an den oberen Rand des im November 2022 begonnenen Abwärtstrend herankommt, was der abgebildete Kursverlauf zeigt.Helmut Gellermann