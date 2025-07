Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in Europa wettbewerbsfähiger werden - und bis 2030 etwa 5.000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag im US-amerikanischen Charlotte (North Carolina) mit. Die Aktie war zunächst spürbar ins Minus gedreht, gewann zum Handelsschluss aber 1,3 Prozent auf 41,25 Euro.Bereits am Vorabend hatte Daimler Truck ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro über zwei Jahre angekündigt. Analyst ...

