Vancouver, British Columbia - 8. Juli 2025 / IRW-Press / Leocor Mining Inc. (das "Unternehmen" oder "Leocor") (CSE: LECR, OTCQB: LECRF; FWB: LGO0) (früher Leocor Gold Inc.), ein Junior-Ressourcenunternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Edelmetallprojekten im Osten Kanadas konzentriert, freut sich, die endgültigen Analyseergebnisse seines vor kurzem abgeschlossenen ersten Bohrprogramms im Prospektionsgebiet Copper Creek bekannt zu geben, das sich innerhalb der unternehmenseigenen 2.002 ha großen zusammenhängenden Gold-Kupfer-Explorationsliegenschaft Baie Verte befindet. Das Projekt Baie Verte ("das Projekt") befindet sich an der nördlichen Zentralküste der Insel Neufundland in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador.

Die vollständigen geochemischen Ergebnisse, die am 27. Juni 2025 von SGS Canada eingegangen sind, stützen die vorläufigen Interpretationen, dass Copper Creek die Stockwerk-Feeder-Zone eines vulkanogenen Massivsulfid-("VMS")-Mineralisierungssystems darstellt. Zusätzlich zur Stockwerk-Chalkopyritmineralisierung identifizierte das Programm weitere Merkmale von VMS-Systemen, einschließlich einer anomalen Zinkmineralisierung und Linsen mit massivem und semimassivem Pyrit.

Zu den wichtigsten Kupferergebnissen gehören:

- 3,6 m mit 1,49 % Cu, einschließlich 0,9 m mit 3,22 % Cu, enthalten in 6,1 m mit 0,99 % Cu in Bohrung CC-25-001, beginnend in 31,7 m Bohrtiefe.

- 6,6 m mit 0,44 % Cu, einschließlich 0,6 m mit 1,97 % Cu, in Bohrung CC-25-002, beginnend in 15,2 m Bohrtiefe.

- 3,6 m mit 0,66 % Cu einschließlich 1,8 m mit 0,92 % Cu, enthalten in 6,0 m mit 0,45 % Cu in Bohrung 25-CC-006, beginnend in 19,0 m Bohrtiefe.

- 4,1 m mit 0,56 % Cu, einschließlich 1,4 m mit 1,43 % Cu, in Bohrung 25-CC-014, beginnend in 45,7 m Bohrtiefe.

Zu den wichtigsten Zinkergebnissen gehören:

- 3,0 m mit 0,34 % Zn, einschließlich 1,0 m mit 0,69 % Zn, in Bohrung 25-CC-006, beginnend in 47 m Bohrtiefe.

Weitere bedeutende Ergebnisse des Bohrprogramms sind in Tabelle 1 dargestellt; ein Bild der Chalkopyritmineralisierung aus Bohrung 25-CC-002 ist in Abbildung 2 zu sehen. Abbildung 3 zeigt die bedeutenden Abschnitte der Bohrungen 25-CC-014 und 25-CC-015 im Profilschnitt.

Es werden derzeit Modellierungsarbeiten durchgeführt, um diese Ergebnisse in den geologischen Kontext des Projekts einzuordnen, und das Unternehmen plant weitere Explorationsaktivitäten, um das Potenzial dieses Mineralsystems zu bewerten.

"Wir sind von diesen Ergebnissen begeistert und ermutigt. Mit dem ersten Diamantkernbohrprogramm bei Copper Creek ist es gelungen, ein VMS-Mineralisierungssystem bei Copper Creek zu identifizieren, was die günstigen geologischen Bedingungen auf unserem Projekt Baie Verte bestätigt", sagte Alex Klenman, CEO von Leocor. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um das Potenzial des VMS-Systems vollständig zu evaluieren, und wir freuen uns schon darauf, wieder vor Ort zu sein, um diese Entdeckung weiterzuverfolgen", fuhr Herr Klenman fort.

Die Halbinsel Baie Verte verfügt über dokumentierte Mineralvorkommen, einschließlich mehrere in der Vergangenheit produzierende VMS-Minen. Die Grundgebirgsgeologie des Projektgebiets umfasst mafische vulkanische und metasedimentäre Abfolgen der Notre-Dame Subzone der Dunnage Zone der neufundländischen Appalachen. Die Notre-Dame Subzone ist durch submarines bimodales Vulkangestein aus dem Ordovizium, Metasedimentgesteine und Ophiolithabfolgen aus einem vulkanischen Inselbogenmilieu gekennzeichnet. Diese geologischen Gegebenheiten stehen im Einklang mit der Entwicklung von VMS-Lagerstätten des Exhalations- und des Verdrängungstyps. Zu den bemerkenswertesten Vorkommen innerhalb der Notre-Dame Subzone auf der Halbinsel Baie Verte gehören die in der Vergangenheit produzierenden Minen Terra Nova, Rambler und Tilt Cove. In der folgenden Abbildung 1 sind bemerkenswerte Minerallagerstätten auf der Halbinsel Baie Verte dargestellt.

Abbildung. Bemerkenswerte Minerallagerstätten auf der Halbinsel Baie Verte.

Bohrungen bei Copper Creek

Im März 2025 schloss das Unternehmen bei Copper Creek eine Bohrkampagne ab, die 21 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.308,5 Meter umfasste. Das Programm wurde konzipiert, um die bedeutenden und weit verbreiteten Kupferanomalien in Böden und den kurzen Rotary-Air-Blast-Bohrungen, die das Unternehmen im Jahr 2022 niedergebracht hatte, weiter zu verfolgen. Das Programm 2025 ist das erste Diamantkernbohrprogramm im Prospektionsgebiet Copper Creek. Die Informationen zu den Standorten der Bohrungen sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Abbildung 1: Chalkopyritmineralisierung in 15,75 m Bohrtiefe in Bohrung 25-CC-002, Projekt Copper Creek, Baie Verte.

Abbildung 2: Profilschnitt der Bohrungen 25-CC-014 und 25-CC-015 mit bedeutenden Abschnitten.

Tabelle 1. Informationen zu den Standorten der Bohrlöcher im Rahmen des Diamantbohrprogramms 2025 bei Copper Creek

Bohrloch-Nr. Easting Northing Neigung Azimut Länge 25-CC-001 556656.4 5529618.4 -45 120 194 25-CC-002 556657.4 5529617.8 -70 120 119 25-CC-003 556699.7 5529594.9 -50 120 74 25-CC-004 556701.7 5529593.3 -70 120 110 25-CC-005 556722.0 5529693.2 -50 120 110 25-CC-006 556724.2 5529691.8 -70 120 95 25-CC-007 556700.7 5529594.6 -50 300 170 25-CC-008 556740.3 5529676.7 -50 120 74 25-CC-009 556739.7 5529677.1 -70 120 69.5 25-CC-010 556707.7 5529653.2 -50 120 89 25-CC-011 556707.7 5529652.5 -70 120 62 25-CC-012 556623.0 5529588.0 -50 120 125 25-CC-013 556623.0 5529588.0 -70 120 125 25-CC-014 556625.2 5529592.9 -50 120 152 25-CC-015 556626.0 5529588.4 -70 120 101 25-CC-016 556595.7 5529546.9 -50 120 140 25-CC-017 556598.1 5529546.3 -50 120 62 25-CC-018 556651.0 5529523.0 -70 120 134 25-CC-019 556529.1 5529486.9 -60 120 152 25-CC-020 556528.6 5529487.4 -50 120 71 25-CC-021 556528.9 5529487.1 -70 120 80

Tabelle 2. Bedeutende Kupferabschnitte aus dem Prospektionsgebiet Copper Creek, Projekt Baie Verte, Neufundland und Labrador. Die Längen der Bohrkerne sind angegeben; die wahren Mächtigkeiten sind derzeit nicht bekannt. Bedeutende Abschnitte sind definiert als zusammengesetzte Abschnitte mit einem längengewichteten Durchschnittsgehalt von mehr als 0,1 % Cu UND einem Gehalt x Länge von mehr als 0,2.

Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Gehalt (% Cu) 25-CC-001 13,0 16,8 3,8 0,54 einschließlich 13,0 15,0 2,0 0,91 25-CC-001 31,7 35,3 3,6 1,49 einschließlich 33,0 33,9 0,9 3,22 enthalten in 29,2 35,3 6,1 0,99 25-CC-002 15,2 17,2 2,0 0,90 einschließlich 15,2 15,8 0,6 1,97 enthalten in 10,0 16,6 6,6 0,44 25-CC-005 5,0 9,0 4,0 0,24 25-CC-005 23,0 27,0 4,0 0,32 25-CC-006 19,0 22,6 3,6 0,66 einschließlich 19,5 21,9 1,8 0,92 enthalten in 19,0 24,0 6,0 0,45 25-CC-006 39,6 40,4 0,8 0,74 25-CC-007 11,3 14,0 2,7 0,24 25-CC-007 45,2 51,8 6,6 0,32 einschließlich 51,1 51,8 0,7 0,94 25-CC-007 100,6 101,8 1,2 0,31 25-CC-007 133,0 138,0 5,0 0,23 einschließlich 133,6 135,0 1,4 0,41 25-CC-010 18,2 22,0 3,8 0,57 25-CC-011 5,3 9,0 3,7 0,20 einschließlich 5,3 6,0 0,7 0,54 25-CC-011 16,6 17,4 0,8 0,30 25-CC-011 36,0 37,0 1,0 0,27 25-CC-012 10,0 12,5 2,5 0,24 25-CC-012 23,6 26,0 2,4 0,29 25-CC-012 32,2 40,3 8,1 0,26 einschließlich 36,3 37,1 0,8 1,52 einschließlich 39,7 40,3 0,6 0,47 25-CC-012 54,2 61,3 7,1 0,33 25-CC-013 11,5 18,0 6,5 0,25 25-CC-013 33,0 33,8 0,8 0,81 25-CC-013 59,2 72,2 13,0 0,10 einschließlich 59,2 59,6 0,4 0,51 einschließlich 68,4 69,4 1,0 0,32 25-CC-014 11,6 14,7 3,1 0,32 einschließlich 13,0 13,4 0,4 1,28 25-CC-014 45,7 47,1 1,4 1,43 einschließlich 45,7 46,2 0,5 3,61 enthalten in 43,0 47,1 4,1 0,56 25-CC-014 52,4 54,3 1,9 1,02 25-CC-014 57,6 59,8 2,2 0,22 einschließlich 57,6 58,0 0,4 0,52 25-CC-014 70,1 71,0 0,9 0,50 25-CC-015 15,7 16,4 0,7 0,80 einschließlich 16,0 16,4 0,4 1,16 enthalten in 13,7 19,0 5,3 0,20 25-CC-015 31,2 35,6 4,4 0,20 25-CC-015 57,0 70,7 13,7 0,19 einschließlich 67,0 67,8 0,8 0,77 enthalten in 67,0 70,7 3,7 0,30 25-CC-015 94,1 96,1 2,0 0,77 25-CC-017 14,8 15,8 1,0 0,27 25-CC-017 52,3 54,1 1,8 0,27 25-CC-017 58,3 61,9 3,6 0,23 einschließlich 58,3 58,6 0,3 0,82 25-CC-017 75,0 77,0 2,0 0,20 25-CC-017 91,6 93,7 2,1 0,19 einschließlich 93,2 93,7 0,5 0,55 25-CC-018 44,0 45,0 1,0 0,22 25-CC-018 47,9 49,4 1,5 0,16 25-CC-018 60,6 71,3 10,7 0,10 einschließlich 68,6 69,1 0,5 0,54 25-CC-018 92,8 97,5 4,7 0,12 25-CC-018 126,5 127,1 0,6 0,42 25-CC-019 58,4 59,1 0,7 0,30 25-CC-020 22,3 25,3 3,0 0,35 einschließlich 24,0 25,3 1,3 0,70 25-CC-021 46,0 51,5 5,5 0,10 25-CC-021 55,4 58,7 3,3 0,15 25-CC-021 63,0 66,2 3,2 0,21 Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Gehalt (% Zn) 25-CC-002 85,3 86,3 1,0 0,56 25-CC-005 42,0 44,0 2,0 0,22 25-CC-006 47,0 50,0 3,0 0,34 einschließlich 48,0 49,0 1,0 0,69 25-CC-010 28,0 34,7 6,7 0,14 einschließlich 28,0 30,3 2,3 0,24 25-CC-011 34,0 37,9 3,9 0,13 25-CC-012 79,9 80,7 0,8 0,67 25-CC-014 82,4 86,0 3,6 0,13 25-CC-015 117,6 118,0 1,0 0,20 25-CC-018 63,7 64,3 0,6 0,12

Abbildung 4: Lage des Projekts Baie Verte im Nordwesten Neufundlands

Weitere Informationen über das Projekt Baie Verte von Leocor, einschließlich eingehender Abbildungen, Bewertungsdetails und historischer Daten, finden Sie auf unserer Webseite.

Qualifizierter Sachverständiger

David Murray, P.Geo., Principal Consultant bei Resourceful Geoscience Solutions, ein Berater von Leocor, ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Minerals Projects und hat die fachlichen Informationen hierin geprüft und genehmigt.

Labortechnische Anmerkung

Die analytischen Dienstleistungen wurden von SGS Canada erbracht, einem unabhängigen, von CALA akkreditierten und nach ISO 17025-Standard registrierten Unternehmen für analytische Dienstleistungen. Ein Drittunternehmer wurde beauftragt, den Bohrkern mittels Sägen zu halbieren. Dieser Auftragnehmer transportierte den Kern zwischen den Einrichtungen für das Protokollieren, das Sägen und dem Labor. Die Probenvorbereitung erfolgte in der SGS-Einrichtung in Grand Falls-Windsor, Neufundland und Labrador, die Analyse wurde bei SGS in Burnaby, British Columbia, durchgeführt. Die Proben wurden zerkleinert (75 % kleiner als 2 mm), in 250-g-Teilproben unterteilt und pulverisiert (85 % kleiner als 75 Mikrometer). Die Au-Analysen wurden an 30 g des pulverisierten Materials mittels Brandprobe nach einem 4-Säure-Aufschluss durchgeführt. Multi-Element-Analysen, einschließlich Basismetalle, erfolgten an pulverisiertem Material unter Verwendung der ICP-Methode für 40 Elemente. Je nach Bedarf wurden im Labor zusätzliche Analysemethoden angewandt, wenn Werte über der Nachweisgrenze lagen. Es wurde ein systematisches Protokoll zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle verwendet, das die systematische Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien und Blindproben in den Probenstrom sowie die Analyse doppelter Gesteinspulverteilproben und Duplikaten von Bohrkernvierteln umfasst.

Technischer Quellennachweis

Hibbard, J., 1983, Geology of the Baie Verte Peninsula, Newfoundland: Mineral Development division Department of Mines and Energy, Government of Newfoundland and Labrador

Über Leocor Mining Inc. (vormals Leocor Gold Inc.)

Leocor Mining Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Edelmetallprojekten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt derzeit in Atlantik-Kanada liegt. Leocor kontrolliert derzeit mehrere Gold-Kupfer-Projekte in einem erstklassigem Explorationsgebiet innerhalb des produktiven Bergbaudistrikts Baie Verte durch direkten Besitz und Earn-in-Vereinbarungen. Das Portfolio von Leocor in Baie Verte umfasst die Projekte Dorset, Dorset Extension, Copper Creek und Five Mile Brook, die einen zusammenhängenden, fast 2.000 Hektar großen Explorationskorridor bilden. Um mehr zu erfahren, tragen Sie sich bitte in unseren News-Verteiler ein, schauen sich unser Unternehmensvideo an oder sehen unsere Präsentation auf unserer Webseite ein.

