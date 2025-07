Überstunden führen nicht zu mehr Produktivität. Im Gegenteil: Wer pünktlich Feierabend macht, arbeitet meistens effektiver. Denn was ist besser? Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder welche, die nur so tun? "Wo warst du nur all die Jahre?", fragt Opa Hermann seine lange Zeit verschollene Ella und überreicht ihr einen Blumenstrauß zur Feier des Wiedersehens. Ihre Antwort: "In der Agentur!" Das Bild, auf das ich hier zurückgreife, kennt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...