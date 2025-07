In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) und Christian Hormuth (Sauren Fonds) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten - mit einem besonderen Fokus auf geopolitische Einflüsse, Trumponomics und die Rolle des Anleihenmarktes. Wie wirken sich weltpolitische Spannungen auf Investments aus? Welche Bedeutung hat Diversifikation in einem volatilen Umfeld? Und warum gewinnt aktives Management wieder an Bedeutung?