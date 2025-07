Strategy könnte weltweiter Bitcoin-Rekordhalter werden: Über 600.000 BTC im Visier

Bitcoin bewegt sich aktuell bei etwa 108.000 US-Dollar und liegt damit nur 3,5 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch von 111.970,17 US-Dollar. Während viele Privatanleger noch zögern und das Google-Suchvolumen für Bitcoin weiterhin vergleichsweise niedrig bleibt, nutzen einige Unternehmen ihre liquiden Mittel für strategische Bitcoin-Käufe vor einem möglichen neuen Höchststand. An vorderster Front steht dabei Strategy (früher als MicroStrategy bekannt), das Unternehmen des Bitcoin-Visionärs Michael Saylor, das bereits jetzt einen beeindruckenden Bitcoin-Bestand hält und offenbar plant, diesen weiter massiv auszubauen.

Strategy plant weiteren Milliardenkauf von Bitcoin

Seit seinem ersten Bitcoin-Kauf im Jahr 2020 hat Strategy kontinuierlich sein Krypto-Portfolio erweitert und besitzt mittlerweile über 597.000 BTC mit einem Gesamtwert von 64,67 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 71.003 US-Dollar, was dem Unternehmen bereits erhebliche Buchgewinne beschert hat. Dennoch scheint CEO Michael Saylor noch größere Pläne zu verfolgen.

Laut dem Krypto-Analysten The Bitcoin Historian könnte Strategy bald weitere Bitcoin im Wert von mehr als 4,2 Milliarden US-Dollar erwerben. Mit diesem Kauf würde das Unternehmen als weltweit erstes die Marke von 600.000 Bitcoin überschreiten. Die Strategie von Saylor inspiriert zunehmend auch andere Unternehmen wie Metaplanet und die Genius Group Ltd., die ebenfalls beginnen, strategische Bitcoin-Reserven aufzubauen. Saylor hatte bereits im vergangenen Jahr prognostiziert, dass künftig jedes erfolgreiche Unternehmen eine eigene Bitcoin-Strategie benötigen werde.

Bitcoin Hyper: Neue Layer-2-Lösung im vielversprechenden Presale

Während Bitcoin als sicherste und bedeutendste Kryptowährung gilt, bietet sie Anlegern bislang hauptsächlich durch Kurssteigerungen Renditemöglichkeiten. Im Gegensatz dazu ermöglichen neuere Blockchain-Plattformen wie Ethereum und Solana zusätzliche Ertragsquellen durch DeFi-Anwendungen, bei denen Nutzer ihre Coins verleihen, staken oder anderweitig einsetzen können. Für Bitcoin-Besitzer war dies lange Zeit nicht möglich - eine Lücke, die Bitcoin Hyper mit seiner innovativen Layer-2-Lösung auf Solana-Basis nun schließen möchte.

Die Einführung dieser Layer-2-Technologie wird vom $HYPER-Token begleitet, der sich derzeit im ICO (Initial Coin Offering) befindet. Anleger haben dadurch die Möglichkeit, frühzeitig zu günstigen Konditionen einzusteigen, bevor der reguläre Handel an Kryptobörsen beginnt. Das Interesse an diesem Projekt ist bereits beachtlich: In kurzer Zeit wurden im Presale über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Für Früheinsteiger bieten die geplanten Preiserhöhungen während des Presales zusätzliches Gewinnpotenzial, und einige Analysten prognostizieren nach erfolgreicher Markteinführung der Layer-2-Lösung einen möglichen Kursanstieg des $HYPER-Tokens um das 20-fache oder mehr.

