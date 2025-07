DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EU nähert sich US-Handelsabkommen - Test für Einheit des Blocks

Die Europäische Union bewegt sich auf ein mögliches Handelsabkommen mit den USA zu. Allerdings stellen die Verhandlungen mit der Trump-Regierung den europäischen Zusammenhalt auf die Probe. EU-Verhandler nähern sich den Umrissen eines Abkommens, das harte Zugeständnisse für den Block beinhalten würde. Ein Handelsabkommen mit den USA würde voraussichtlich die Zölle von 10 Prozent für die meisten europäischen Waren beibehalten, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Zudem sei unklar, welche Erleichterungen die EU, wenn überhaupt, für ihren Automobil- und Stahlsektor erreichen kann, der bereits mit Zöllen von 25 bzw. 50 Prozent belegt ist.

Trump: EU-Zollbrief folgt "in etwa zwei Tagen"

US-Präsident Donald Trump droht der Europäischen Union mit der Wiedereinführung sogenannter reziproker Zölle. Er sagte, er sei nur noch wenige Tage davon entfernt, dem 27-Nationen-Block einen Brief zu schicken, in dem er darlegt, welche Zölle die EU ab dem 1. August zu zahlen hätte. "Wir sind nur noch etwa zwei Tage davon entfernt, einen Brief zu schicken", sagte Trump am Dienstag während einer Kabinettssitzung. Er betonte, dass er immer noch mit den Unterhändlern der EU spreche, er aber mit der europäischen Politik gegenüber US-Technologie-Unternehmen unzufrieden sei.

Trump: Keine Frist-Verlängerungen für reziproke Zölle am 1. August

US-Präsident Donald Trump will am 1. August als Termin für die Einführung so genannter reziproker Zölle für viele US-Handelspartner festhalten. "Die Zölle werden am 1. August 2025 in Kraft treten. An diesem Datum hat sich nichts geändert, und es wird auch keine Änderung geben. Mit anderen Worten, alle Gelder werden ab dem 1. August 2025 fällig und zahlbar sein - es werden keine Verlängerungen gewährt", schrieb Trump am Dienstag auf Truth Social - einen Tag, nachdem die Frist für die Aussetzung der reziproken Zölle bis zum 1. August verlängert wurde.

USA wollen China Kauf von Ackerland verbieten

Die Trump-Regierung hat eine Botschaft an China: Hände weg von unserem Land! Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins kündigte am Dienstag an, die Regierung werde mit den Gesetzgebern der US-Bundesstaaten zusammenarbeiten, um den Verkauf von US-Ackerland an Käufer aus China und anderen Ländern aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verbieten. Rollins, die von Verteidigungsminister Pete Hegseth und Heimatschutzministerin Kristi Noem unterstützt wird, sagte zudem, dass die Regierung die Kontrolle über Land, das bereits chinesischen Käufern gehöre, verschärfe und nach Möglichkeiten suche, frühere Käufe zurückzufordern. "Ausländische Gegner können nicht länger davon ausgehen, dass wir sie nicht beobachten", fügte Hegseth hinzu.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni +5,1% gg Vorjahr

Brasilien Einzelhandelsumsatz Mai -0,2% gg Vm; +2,1% gg Vj

