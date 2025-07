Wann werden E-Autos in ganz Europa das Stromnetz stabilisieren und E-Trucks per MCS weltweit laden? In dieser Folge sprechen wir mit CharIN-Vorstand Claas Bracklo über die Standardisierung von Ladesystemen und warum gerade Europas Komplexität zur Stärke werden kann. Ein Blick in die Zukunft des Zusammenwachsens von Mobilität und Energie! ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Die Zukunft der Elektromobilität ...

