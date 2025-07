© Foto: DallE - OpenAI

Trotz der Klimaversprechen von 200 Staaten flossen zwischen 2022-2024 mehr als 385 Milliarden US-Dollar in die Kohleindustrie. Banken aus China und den USA sind die größten Geldgeber - ein Rückschlag für den Klimaschutz.Trotz globaler Bemühungen um Klimaschutz und der Verpflichtung von fast 200 Staaten, den Kohleausstieg zu forcieren, haben Banken weiterhin erhebliche Mittel in die Kohleindustrie investiert. Laut einer Analyse der deutschen NGO Urgewald, über die Bloomberg berichtet, flossen zwischen 2022 und 2024 weltweit mehr als 385 Milliarden US-Dollar in den Kohlesektor. Bei der UN-Klimakonferenz COP26 im Jahr 2021 in Glasgow hatte sich die Weltgemeinschaft eigentlich darauf …