Die Federal Trade Commission (FTC) hat Warnbriefe an vier Unternehmen geschickt, die behaupteten, ihre Konsumgüter seien aus den USA. Die Behörde erinnert die Unternehmen daran, die Anforderungen des FTC "Made in USA" einzuhalten. Zusätzlich hat die FTC Briefe an Amazon und Walmart bezüglich Drittanbieter gesendet, die auf diesen Online-Marktplätzen anscheinend irreführende "Made in USA" Angaben über ihre Produkte machten.

Trump kündigt hohe Zölle auf Kupfer und Pharmazeutika an

Die USA werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Kupfer erheben. Entsprechende Maßnahmen sollen noch am Dienstag angekündigt werden. Wie Trump auf einer Kabinettssitzung hinzufügte, werden die USA zudem bald Zölle von bis zu 200 Prozent auf Pharmazeutika erheben. Die Unternehmen hätten jedoch noch bis zu anderthalb Jahre Zeit, ihre Lieferketten zu verlagern, bevor die Zölle in Kraft treten. Trump sagte auch, dass er bald Zölle auf Halbleiter ankündigen werde, nannte aber weder die Höhe der Zölle noch ein Datum. Das Handelsministerium hatte Untersuchungen zu Zöllen auf diese Produkte gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 durchgeführt, der die Erhebung von Zöllen auf Waren erlaubt, die als wesentlich für die nationale Sicherheit gelten.

Trump: EU-Zollbrief folgt "in etwa zwei Tagen"

US-Präsident Donald Trump droht der Europäischen Union mit der Wiedereinführung sogenannter reziproker Zölle. Er sagte, er sei nur noch wenige Tage davon entfernt, dem 27-Nationen-Block einen Brief zu schicken, in dem er darlegt, welche Zölle die EU ab dem 1. August zu zahlen hätte. "Wir sind nur noch etwa zwei Tage davon entfernt, einen Brief zu schicken", sagte Trump am Dienstag während einer Kabinettssitzung. Er betonte, dass er immer noch mit den Unterhändlern der EU spreche, er aber mit der europäischen Politik gegenüber US-Technologie-Unternehmen unzufrieden sei.

Trump: Keine Frist-Verlängerungen für reziproke Zölle am 1. August

US-Präsident Donald Trump will am 1. August als Termin für die Einführung so genannter reziproker Zölle für viele US-Handelspartner festhalten. "Die Zölle werden am 1. August 2025 in Kraft treten. An diesem Datum hat sich nichts geändert, und es wird auch keine Änderung geben. Mit anderen Worten, alle Gelder werden ab dem 1. August 2025 fällig und zahlbar sein - es werden keine Verlängerungen gewährt", schrieb Trump am Dienstag auf Truth Social - einen Tag, nachdem die Frist für die Aussetzung der reziproken Zölle bis zum 1. August verlängert wurde.

China droht mit Maßnahmen wegen Handelsverträgen

China hat die Vergeltungszölle der USA kritisiert und geschworen, gegen Länder vorzugehen, die Handelsabkommen mit den USA auf Kosten der chinesischen Interessen abschließen. Das Sprachrohr der chinesischen Regierung, The People's Daily, bezeichnete die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump als "Missbrauch von Zöllen" und "einseitige Schikanen", die die internationale Handelsordnung stören. Je näher die Frist für die Einführung von Zöllen in den USA rückt, desto größer wird die Sorge vor neuen Handelskonflikten, heißt es in dem Kommentar. China "lehnt es entschieden ab, dass eine Partei im Austausch für sogenannte Zollsenkungen eine Vereinbarung auf Kosten der chinesischen Interessen trifft", heißt es in diesem Kommentar

Finanzminister: Japan will faires Handelsabkommen mit den USA

Japan wird sich weiterhin um ein Handelsabkommen mit den USA bemühen, das für beide Seiten von Vorteil ist, sagte Finanzminister Katsunobu Kato, nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre Frist für die sogenannten reziproken Zölle verlängert hatte. "Da die japanische Regierung einfache Kompromisse vermieden und harte Verhandlungen fortgesetzt hat, indem sie forderte, was wir fordern sollten, und schützte, was wir schützen sollten, sind wir uns darüber im Klaren, dass die Zölle bis zum 1. August auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden, wie es in dem Schreiben der USA heißt", sagte Kato bei einer Pressekonferenz.

Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf japanische und südkoreanische Waren an

US-Präsident Donald Trump hat Japan und Südkorea mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten Zölle von 25 Prozent auf ihre Waren erheben werden. Dies ist die erste von mehreren Handelsmaßnahmen, die in den nächsten 48 Stunden angekündigt werden sollen. In Briefen, die auf seinem Social-Media-Konto gepostet wurden, erklärte die Trump-Administration, dass sie die Zölle ab dem 1. August einführen werde und die Zölle für "alle" Einfuhren aus Japan und Südkorea gelten sollen, unabhängig von den Zöllen auf bestimmte Sektoren.

Trump verlängert Frist für reziproke Zölle bis zum 1. August

US-Präsident Donald Trump will die Frist für die Aussetzung seiner reziproken Zölle bis zum 1. August verlängern. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte am Montag, Trump werde eine entsprechende Durchführungsverordnung erlassen. Eigentlich sollte die Frist am Mittwoch auslaufen. Mitte April war Trump war mit seiner Ankündigung im internationalen Handelskonflikt zurückgerudert und hatte erklärt, dass die von ihm verhängten pauschalen 20-Prozent-Zölle der USA für die meisten betroffenen Länder für drei Monate ausgesetzt werden sollen.

