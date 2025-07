Egon Zehnder, die weltweit führende Unternehmensberatung für Leadership und Executive Search, gab heute die Übernahme von The Prince Houston Group bekannt, einer führenden Boutique-Firma für Executive Search mit Sitz in New York, die sich auf Vermögensverwaltung und Wealth Management spezialisiert hat.

Die Prince Houston Group betreut ein breites Spektrum herausragender Kunden aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Family Offices, Stiftungen, Hedgefonds, Private-Equity-Fonds und Versicherungsgesellschaften. Mit ihrem maßgeschneiderten, integren Ansatz wird die Expertise der Prince Houston Group die Präsenz von Egon Zehnder im US-Finanzdienstleistungssektor stärken.

"Diese Übernahme ist Teil unserer Strategie, sowohl organisch als auch durch sorgfältig ausgewählte Expansionsmöglichkeiten zu wachsen, die mit unseren Werten und unserer langfristigen Vision im Einklang stehen", sagte Michael Ensser, Global Executive Chair von Egon Zehnder. "Die fundierte Expertise der Prince Houston Group im Bereich Vermögensverwaltung und ihr maßgeschneiderter Ansatz werden unsere Finanzdienstleistungspraktiken in den USA und weltweit stärken."

Durch diese Transaktion gewinnt Egon Zehnder ein hochspezialisiertes Team mit fundierten Branchenkenntnissen und starken Kundenbeziehungen, während The Prince Houston Group Teil einer globalen Plattform wird, die eine größere Reichweite und Wirkung sowie führende Beratungsdienstleistungen bietet.

"Die Suche beginnt mit der Exzellenz unserer Berater und einer kollektiven, globalen Denkweise. The Prince Houston Group verkörpert beides", so German Herrera, Managing Partner von Egon Zehnder USA. "Wir freuen uns darauf, das Team von The Prince Houston Group bei Egon Zehnder willkommen zu heißen und gemeinsam Großes für unsere Kunden und Partner zu erreichen."

"Mein Team und ich sind begeistert, Teil von Egon Zehnder zu werden, einem Unternehmen, das ich seit langem bewundere", sagte Marylin Prince, Gründerin und geschäftsführende Partnerin von The Prince Houston Group. "Diese Partnerschaft ermöglicht uns eine globale Expansion und wir verfolgen eine ähnliche Philosophie in der Betreuung unserer Kunden. In jeder Hinsicht passt das perfekt zusammen. Wir freuen uns darauf, unsere Stärken zu bündeln, um unsere Kunden im Finanzdienstleistungsbereich noch besser zu unterstützen."

Die Integration der Prince Houston Group in Egon Zehnder tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gewährleistet einen reibungslosen Übergang für Kunden und Teams. Hunt Scanlon Ventures hat Egon Zehnder bei dieser Transaktion als M&A-Berater auf der Käuferseite vertreten.

Über Egon Zehnder

Egon Zehnder unterstützt Führungskräfte weltweit bei der Bewältigung ihrer strategisch wichtigsten und transformativsten Herausforderungen. Unser Team aus 600 Beratern in 67 Büros in 36 Ländern bringt praktische Branchenerfahrung und Teamgeist in jedes Projekt ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre aktuellen und zukünftigen Führungskräfte zu entdecken, zu entwickeln und zu transformieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

