Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. ("Hengrui Pharma"), ein globales Pharmaunternehmen mit Fokus auf wissenschaftliche und technologische Innovationen, und die Novaliq GmbH ("Novaliq"), ein Biopharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf First- und Best-in-Class-Augentherapeutika, die auf der einzigartigen wasserfreien EyeSol-Technologie basieren, haben heute bekannt gegeben, dass die chinesische Arzneimittelaufsicht (NMPA) Heng Qin (Perfluorhexyloctan-Augentropfen) zur Behandlung des trockenen Auges (DED, dry eye disease) in Verbindung mit einer Meibom-Drüsen-Dysfunktion (MGD) zugelassen hat. Heng Qin ist das erste und bisher einzige Medikament, das für die Behandlung der MGD-assoziierten DED zugelassen wurde und in den kommenden Monaten für Patienten in China erhältlich sein wird.

Laut "Chinese Expert Consensus on MGD: Diagnosis and Treatment in 2023" ist derzeit kein Medikament verfügbar, das gezielt zur Behandlung der MGD eingesetzt wird.1 Die Inzidenzrate der DED in China liegt nach den klinischen Leitlinien zur Diagnose und Behandlung des trockenen Auges bei 21 bis 30 %.2 Epidemiologischen Studien zufolge leiden 69 bis 86 der DED-Patienten an evaporativer DED der häufigsten Form der Erkrankung, die durch eine MGD hervorgerufen wird.3,4 Hengrui verfolgt das Ziel, den dringenden und weit verbreiteten klinischen Bedarf an einer wirksamen und sicheren Behandlung von MGD-assoziierter DED zu decken.

Heng Qin (Perfluorhexyloctan-Augentropfen) basiert auf EyeSol der weltweit ersten Technologie für Arzneimittel ohne Wasser, Hilfsstoffe und Konservierungsmittel.5,6 Dank seiner geringen Oberflächenspannung5 verteilt es sich schnell über die gesamte Augenoberfläche7. Es verbessert die Tränenlipidschicht, hemmt die Verdunstung der Tränenflüssigkeit und fördert die Heilung des Hornhautepithels.8,9 Außerdem ergänzt Perfluorhexyloctan unpolare Lipide in der Lipidschicht, erhöht die Tränenfilmdicke und verbessert die Funktion der Meibom-Drüsen. 8,9

Die Zulassung für Heng Qin durch die NMPA basiert auf einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten, doppelblinden, zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie an chinesischen Probanden.8 Diese Studie ergab, dass Heng Qin im Vergleich zu einem aktiven Vergleichspräparat einer 0,6-prozentigen Kochsalzlösung die klinischen Anzeichen und Symptome von Patienten mit MGD-assoziierter DED bereits nach zwei Wochen bzw. an Tag 29 signifikant verbesserte. Die Wirkung hielt an bis zum Ende der Studie an Tag 57. Laut der Studie ist Heng Qin sicher und gut verträglich. Die Inzidenz von Reaktionen an der Instillationsstelle nach Verabreichung der Augentropfen ist gering und entspricht der des Vergleichspräparats.

Im Jahr 2019 gaben Hengrui Pharma und Novaliq eine strategische Zusammenarbeit bekannt, durch die Hengrui Pharma die exklusiven Rechte zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Perfluorhexyloctan (Entwicklungsname: SHR8058 Augentropfen) in China erworben hat. Perfluorhexyloctan-Augentropfen wurden in den USA im Mai 2023 und in Kanada im September 2024 als Medikament zur Behandlung des trockenen Auges zugelassen.

Über Hengrui Pharma

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (Hengrui Pharma) ist ein innovatives, globales Pharmaunternehmen und widmet sich der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit bisher ungedecktem klinischem Bedarf. Mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungsteam, das 14 FuE-Zentren und mehr als 5.500 Fachkräfte umfasst, konzentriert sich Hengrui Pharma auf die Therapiegebiete Onkologie, Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie und Atemwegserkrankungen sowie Neurowissenschaften. Bis heute hat Hengrui 23 neue molekulare Wirkstoffe und vier weitere innovative Arzneimittel auf den chinesischen Markt gebracht. Mit dem Anspruch, den Patienten stets an erste Stelle zu setzen, wurde Hengrui Pharma im Jahr 1970 gegründet. Seitdem setzt sich das Unternehmen für eine höhere Lebensqualität ein, indem es Krankheiten bekämpft, die Gesundheitsversorgung verbessert und das Leben durch die Möglichkeiten von Wissenschaft und Technologie verlängert.

Über Novaliq

Novaliq ist ein privates biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung von First- und Best-in-Class-Augentherapeutika spezialisiert ist. Novaliq hat EyeSol entwickelt, eine neuartige Wirkstoffklasse von wasserfreien topischen Augentherapeutika. Zwei von der FDA zugelassene EyeSol-Arzneimittel gegen trockene Auge Miebo und Vevye sind in den USA auf dem Markt und revolutionieren die Patientenversorgung. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline von Novaliq bietet zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Augenheilkunde und Retinatherapien. Novaliq hat seinen Sitz in Heidelberg, Deutschland, und unterhält eine Niederlassung in Cambridge, Massachusetts, USA. Der langfristige alleinige Anteilseigner ist die dievini Hopp BioTech Holding GmbH Co. KG, ein aktiver Investor in Unternehmen der Bereiche Life Sciences und Gesundheitswesen. Weitere Informationen auf www.novaliq.com.

Quellenangaben

