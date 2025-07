Bitcoin-Kurs-Prognose: Explosion durch Elon Musk auch für BTCBULL?

Der Bitcoin-Kurs kann von der Befürwortung von Elon Musk profitieren, wobei die neue Bitcoin-Alternative BTC Bull Token einer der größten Profiteure davon ist. Zudem handelt es sich bei ihm um den einzigen Coin, welcher seine Inhaber mit passiven Bitcoin-Einkommen belohnt, sobald dieser neue Preismeilensteine erreicht, welche unmittelbar bevorstehen dürften.

Am gestrigen Tage wurde der BTCBULL-Coin von den dezentralen Börsen gelistet. Dies führte zu den ersten Gewinnmitnahmen der Vorverkaufsinvestoren, von denen einige ihre Buchgewinne sichern wollten. Somit hat der Token seinen Tiefpunkt bei 0,00135 USD ausgebildet und sich mittlerweile zeitweise bis auf 0,002389 USD deutlich erholt.

Angesichts der hohen Finanzierungssumme während des Vorverkaufs könnten außerdem die ersten Listungen von zentralen Kryptobörsen in Arbeit sein. Da er noch vollkommen am Anfang steht, kann sich eine frühzeitige Positionierung für den Bullenmarkt nun besonders lohnen.

Derzeit handelt es sich bei dem BTC Bull Token mit einer Marktkapitalisierung von 27,63 Mio. USD um einen Small Cap. Dementsprechend hoch ist weiterhin sein Steigerungspotenzial. Zudem wurden 694.700 USD an Liquidität gesperrt, was das Engagement des Teams unterstreicht.

https://x.com/BTCBULL_TOKEN/status/1942224082080247870

Laut den Angaben von DEXTools verzeichnet der BTC Bull Token bisher schon 7.670 Tokeninhaber, wobei es heute Mittag nur rund 6.500 waren. Dies verdeutlicht, dass das Projekt weiterhin ein Wachstum verzeichnet, dass sich auch bei dem Kursverlauf bemerkbar machen kann.

Zudem wurde die Kontrolle über den Smart Contract aufgegeben, was ein weiteres Zeichen für die Sicherheit des Coins ist. Laut den Angaben von DEXTools gibt es ein paar Warnungen, welche jedoch vernachlässigbar sind. Schließlich wurde der Code von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüft und für einwandfrei befunden.

Ein weiteres positives Anzeichen für den BTC Bull Token ist, dass sich dieser bei DEXScreener weiterhin in den Trends befindet und derzeit in der 24-Stunden-Ansicht den sechsten Platz der Ethereum-Coins belegt.

DEX-Trends | Quelle: DEXScreener

Ist Elon Musk bereit, um BTC und BTCBULL anzutreiben?

Gestern hat sich Elon Musk auf einen Beitrag eines X-Nutzers zu Wort gemeldet, in welchem dieser gefragt wurde, ob er Bitcoin nutzen wird. Dies beantwortete der bekannte Unternehmer mit den Worten "Fiat ist hoffnungslos, also ja".

https://x.com/elonmusk/status/1942028633670848810

Wenn einer der reichsten Männer der Welt sein Interesse an Bitcoin bekundet, sollte das beachtet werden. Trotzdem müssen solche Behauptungen auch mit echten Fakten untermauert werden.

Denn bisher scheint die geplante America Party von Elon Musk noch nicht gegründet worden zu sein. So wurden zumindest keinerlei Registrierungen in irgendwelchen Staaten gemeldet oder Websites und politischen Erklärungen gesichtet.

Trotzdem wäre es ein Fehler, wenn man Musk unterschätzt. Viele Tesla-Investoren wünschen sich vermutlich, dass er sich wieder aus der Politik zurückzieht und stattdessen lieber auf seine Unternehmen konzentriert. Jedoch handelt es sich dabei vermutlich um eine leere Hoffnung.

Denn der Streit zwischen Musk und Trump wird wohl nicht so schnell beseitigt werden können. Durch eine noch kryptofreundlichere Politik könnte er angesichts der Bedeutung des Themas beim letzten Wahlkampf schon einen kleinen Vorsprung erlangen.

Auf diese Weise könnte er das Kapital der Kryptoindustrie anziehen, welche beim letzten Mal mit ihren hohen Spenden an die PACs einen maßgeblichen Einfluss auf die US-Wahl ausgeübt hat, was sich nun noch einmal verstärkt haben dürfte.

Mit der Unterstützung von Elon Musk und einem Bitcoin-Preis von 108.772 USD scheinen die nächsten Allzeithochs schon in greifbarer Nähe zu sein und dürften bald erreicht sein. Einige Experten erwarten sogar, dass der Vierjahreszyklus aufgrund der Megarally durchbrochen wird, wobei der BTC Bull Token einer der Hauptprofiteure wäre.

BTC Bull Token positioniert sich als großer Gewinner des Bullenmarktes

Das Konzept von BTC Bull Token ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen selbst von Anfängern leicht verständlich. Denn dieser zahlt seinen Tokeninhabern jedes Mal dann Bitcoins, wenn BTC neue Preisrekorde ausgebildet hat.

Somit führt ein pumpender Bitcoin-Preis also zu echten Bitcoin-Belohnungen. Erstmalig geschieht dies bei einem Kurs von 150.000 USD und wird dann alle weiteren 50.000 USD wiederholt, was 200.000, 250.000 USD und so weiter entspricht.

https://x.com/BTCBULL_TOKEN/status/1942248107850506606

Der Token wurde so gestaltet, dass die Bitcoin-Belohnungen von dem Anteil der gehaltenen BTCBULL-Coins abhängen, wobei ein höherer Bestand somit die AirDrops vergrößert. Allerdings ist dies nicht der einzige mit dem BTC-Kurs verbundene Belohnungsmechanismus.

Außerdem nutzt der BTC Bull Token ein Burning-Verfahren, welches ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD und in Abständen von 50.000 USD die Umlaufversorgung des eigenen Coins dauerhaft verringert. Dies hat in der Regel einen positiven Einfluss auf dessen Kurs. Hinzu kommen dynamische Zinsen von 46 % pro Jahr über das Staking.

Best Wallet unterstützt als einziges die Bitcoin-Belohnungen

Die BTCBULL-Coins können Sie über die DEX oder die Website des Projektes kaufen, nachdem Sie mit diesen Ihre digitale Geldbörse verbunden haben. Zählen können Sie dabei mit ETH, USD oder einer Bankkarte.

Bisher gibt es kein anderes digitales Portemonnaie, welches den passiven Bitcoin-Belohnungsmechanismus so nahtlos integriert, wie die Best Wallet. Mit ihr können Sie die Beträge richtig sehen und speichern.

Kürzlich wurde die Best Wallet von dem Zertifizierungsprogramm von WalletConnect mit einem goldenen Stern ausgezeichnet. Damit Sie sich für die Belohnungen qualifizieren, importieren Sie einfach Ihre Wallet mit den BTCBULL-Coins in Best Wallet.

Sollten Sie die digitale Geldbörse noch nicht besitzen, so können Sie diese über Google Play und Apple App Store herunterladen.

Lassen Sie sich durch einen Anschluss an die Community auf X und Telegram keine wichtigen Ankündigungen des BTC Bull Token entgehen, welche den Preis beeinflussen können.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.