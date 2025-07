ViaLase, Inc., ein Unternehmen der Medizintechnik, das nicht-invasive Femtosekunden-Laserbehandlungen für Glaukom entwickelt, gab heute wichtige Änderungen in seinem Führungsteam bekannt, da das Unternehmen sich auf den Markteintritt und regulatorische Genehmigungen in den Vereinigten Staaten und Europa vorbereitet.

Tibor Juhasz, PhD, Gründer und ehemaliger Chief Executive Officer, hat die Rolle des Präsidenten und Chief Technology Officer übernommen, in der er weiterhin den technologischen Innovationsfahrplan des Unternehmens leiten wird. Shawn O'Neil, zuletzt Chief Commercial Officer, wurde zum Chief Executive Officer ernannt. Im Gegenzug wurde Pete England zum Chief Commercial Officer befördert.

"Diese Führungswechsel markieren einen wichtigen Meilenstein in der Evolution von ViaLase", sagte Tom Frinzi, exekutiver Vorsitzender des Vorstands. "Tibor hat hervorragende Arbeit beim Aufbau einer erstklassigen F&E- und klinische Organisation und beim Legen des Fundaments für einen bedeutenden Fortschritt in der Glaukomversorgung geleistet. Seine Erfolge als Unternehmer und seine Beiträge zur ophthalmologischen Technologie sind wirklich außergewöhnlich. Wir sind begeistert, dass er weiterhin die Zukunft der Femtosekundenlaser-Innovation gestalten wird."

O'Neil bringt 30 Jahre Erfahrung in der ophthalmologischen Industrie mit, einschließlich umfangreicher Fachkenntnisse in der Femtosekundenlasertechnologie und Glaukom. Er hat eine starke Erfolgsbilanz in der Führung aufstrebender Unternehmen durch erfolgreiche kommerzielle Transformationen und beim Skalieren von Organisationen, während er neue Technologien in den regulären klinischen Gebrauch einführt. Pete England, mit über zwei Jahrzehnten in der Ophthalmologie, hat Vertriebs- und Marketingteams durch mehrere erfolgreiche kommerzielle Markteinführungen von Glaukominnovationen geleitet und bringt ein tiefes Verständnis für die globalen Dynamiken sowohl im chirurgischen als auch im nicht-chirurgischen Behandlungssegment.

Während ViaLase sich der kommerziellen Einsatzbereitschaft nähert, spiegelt der Führungswechsel den wachsenden Fokus des Unternehmens auf die Markteinführung und die globale Kommerzialisierung wider.

"Ich bin begeistert von diesem nächsten Kapitel in der Entwicklung von ViaLase", sagte Dr. Juhasz. "Unser Team hat eine Technologie entwickelt, die das Potenzial hat, die Praxis der schnittfreien interventionellen Glaukombehandlung voranzutreiben. Mit regulatorischen Meilensteinen am Horizont positioniert uns dieser Übergang, um diese wichtige Innovation zu Ärzten und Patienten auf der ganzen Welt zu bringen."

Die proprietäre Femtosekundenlaser-Plattform von ViaLase, die dafür entwickelt wurde, ein nicht-invasives Verfahren namens FLIGHT (Femtosecond Laser Image Guided High-Precision Trabeculotomy) durchzuführen, stellt ein neues Behandlungsparadigma für mildes bis moderates primäres Offenwinkelglaukom dar. Das Unternehmen setzt seine regulatorische Strategie sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem europäischen Markt fort.

Über ViaLase, Inc.

ViaLase, Inc. ist ein global orientiertes, kapitalgestütztes Unternehmen im klinischen Stadium der Medizintechnologie mit Sitz in Aliso Viejo, Kalifornien. ViaLase konzentriert sich darauf, das herkömmliche Paradigma der Glaukombehandlung mit der Einführung einer wirklich nicht-invasiven, bildgeführten Femtosekundenlaserbehandlung zu revolutionieren, die die Versorgung von Glaukompatienten verbessert. Mit einem Führungsteam, das über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung, Gestaltung, Herstellung und Vermarktung der ersten Femtosekundenlaser für die augenärztliche Chirurgie bei refraktiven und Kataraktpatienten verfügt, bringt ViaLase nun dieses Fachwissen und die Innovation zu Glaukompatienten. ViaLase glaubt an eine enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern, Gesellschaften und Patienten, um unsere Produktentwicklung und kommerziellen Aktivitäten zu informieren mit dem Ziel, diese revolutionäre Behandlung Glaukompatienten weltweit anzubieten.

Gehen Sie für weitere Informationen zu www.ViaLase.com.

Alle Produkt-/Markenbezeichnungen und/oder alle Logos sind Marken von ViaLase, Inc.

