Forscher zielen darauf ab, dominante Subtypen von Plasmblasten zu entdecken, die aus dem MMR-Impfstoff hervorgehen, um neutralisierende Antikörper-Kandidatentherapien zu entwickeln

Das Vanderbilt University Medical Center und Parse Biosciences haben heute eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um einen Einzelzell-Atlas zu erstellen, der sich auf das Verständnis der Vielfalt von Plasmblasten konzentriert frühe Immunzell-Klonotypen, die für die Bildung neutralisierender Antikörper gegen Masern, Mumps und Röteln entscheidend sind. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Bildung neutralisierender Antikörper gegen den Impfstoff zu erlangen und die dominanten und effektiven Antikörper gegen diese infektiösen Erreger zu identifizieren.

Dr. James Crowe, Direktor des Vanderbilt Center for Antibody Therapeutics, wird die Entwicklung der umfangreichen Immunzellstudie leiten.

"Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, den größten Einzelzell-Atlas mit neutralisierenden Plasmazellen zu erstellen, der jemals zusammengestellt wurde", erklärt Crowe. "Durch die Sequenzierung und Kartierung von Zehntausenden von Millionen von B Zell-Rezeptoren können wir die leistungsfähigsten Antikörper-Linien aufdecken, was die Antikörperentdeckung beschleunigt und das Design von Impfstoffen informiert. Diese Erkenntnisse verschaffen uns einen entscheidenden Vorteil bei der Reaktion auf sowohl aufkommende Infektionsbedrohungen als auch bei der Optimierung bestehender Immunisierungsstrategien."

Dank der Evercode-Chemie von Parse kann das GigaLab schnell große Einzelzell-Datensätze produzieren und diese Immunzellen mit außergewöhnlicher Granularität in großem Maßstab sequenzieren.

"Wir sind begeistert, mit Dr. James Crowe und dem Team von Vanderbilt an einem so spannenden Projekt zu arbeiten", sagt Dr. Charlie Roco, Chief Technology Officer bei Parse Biosciences. "Die Geschwindigkeit und der Maßstab, die mit dem GigaLab erreicht werden, werden es uns ermöglichen, beispiellose Mengen an Immunzellen zu sequenzieren, die nach der Exposition gegenüber diesen viralen Antigenen vorhanden sind. Neben einem besseren Verständnis der Immunvielfalt, der klonalen Expansion und der Antigenspezifität von Antikörpern bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Patienten könnten diese Erkenntnisse auch neuartige therapeutische Antikörper identifizieren."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit Technologie, die an der Universität von Washington von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco entwickelt wurde, hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital gesammelt und wird von 3.000 Kunden weltweit genutzt. Das wachsende Portfolio an Produkten umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung zur Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250708806044/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kaitie Kramer kkramer@parsebiosciences.com