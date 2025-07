Snorter erzielt 1,65 Mio. USD mit intelligentestem Memecoin-Trading-Bot

Der neue Telegram-Handelsroboter Snorter Token (SNORT) hat mit seinem Vorverkauf mittlerweile 1,65 Mio. USD eingenommen, ohne auf bloßem Hype und leeren Versprechungen aufzubauen. Anstelle einer Illusion liefert Snorter die entscheidende Infrastruktur, wenn es auf Geschwindigkeit, Kosten und Timing ankommt.

Durch die Nutzung der Solana-Blockchain bleiben die Überlastungen und hohen Gebühren von Ethereum erspart. Stattdessen bietet er sogar eine eigene RPC-Verbindung über eine Solana-Node, was ihn mit Hinblick auf die Kosten und Geschwindigkeit zusätzlich optimiert. Schließlich werden die Transaktionen somit priorisiert ausgeführt.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Telegram-Gruppe von Snorter über die vergangenen fünf Tage einen Anstieg von 20 % verzeichnet hat. Somit ist das wachsende Interesse der Krypto-Community offensichtlich.

Darüber hinaus hat Snorter noch einiges mehr zu bieten, wie Echtzeit-Copy-Trading, Betrugserkennung, Sniper-Schutz und derzeit die niedrigsten Gebühren des Web3. Mit all dem sollen auch Kleinanleger eine reelle Chance auf dem schnelllebigen und hart umkämpften Memecoin-Markt erhalten.

Für die nächsten 13 Stunden werden die SNORT-Coins noch mit einem Rabatt auf dem späteren Listungspreis für 0,0975 USD angeboten. Dann wird mit der nächsten Vorverkaufsphase eine weitere Preiserhöhung durchgeführt.

Memecoin-Boom fängt wieder an: Aber welche sind profitabel?

Vor allem die Memecoin-Trader sind zunehmend auf leistungsstarke Handelsroboter angewiesen. Dies bestätigen auch die Daten von Dune Analytics, nach denen die DEX-Bots bereits mehr als 83 Mrd. USD an Volumen von 6,1 Mio. Nutzern verarbeitet haben.

Trotzdem ist die Rentabilität dieser nur schwer fassbar. Einige Trader haben laut Berichten zu Beginn Gewinne erzielt, über die Zeit jedoch eine nachlassende Leistung erlebt. Andere haben sich über die mangelnden Risikokontrollmöglichkeiten, fehlende Updates und Anfälligkeiten für Betrug sowie Insider-Überlastungen beschwert. Somit eignen sie sich eher für kurzfristige Gewinne anstelle von Langfristigen.

Snorter soll die Probleme jedoch alle endgültig beseitigen, die sich zwischen den Tradern und den echten Gewinnen in den Weg stellen. Dies soll durch eine Fokussierung auf die Nützlichkeit für die Händler erreicht werden.

Einer der größten Vorteile des Handelsroboters liegt in seiner blitzschnellen Geschwindigkeit, welche ihn von seiner Konkurrenz abhebt. So ist er dazu in der Lage, die Trades schnell auszuführen und chancenreiche Investments aufzuspüren, bevor sie von der Masse identifiziert wurden.

Ebenso bietet Snorter Vorzüge die niedrigsten Gebühren unter den Web3-Handelsrobotern, sodass Nutzer mehr von ihren Gewinnen behalten. Hinzu kommt ein integrierter Schutzmechanismus gegenüber betrügerischen Coins.

Immer mehr Anleger haben verstanden, dass es nicht mehr nur auf eine hohe Geschwindigkeit ankommt. Deswegen positioniert sich Snorter als intelligenterer, sicherer Weg für beständige Gewinne mit Memecoins.

Snorter fokussiert sich auf die wichtigsten Elemente: Geschwindigkeit und Profitabilität

Snorter will die Rentabilitätsprobleme der anderen Krypto-Handelsroboter lösen. Dafür fokussiert er sich auf die Kernelemente: ein einfacher Handelsprozess und eine maximale Ausführungsgeschwindigkeit.

Somit können sich die Nutzer anfällige Browsererweiterungen und ständige RPC-Anpassungen ersparen. Denn Snorter integriert alles praktisch in den Telegram-Messenger. Dort können sie neue Wallets erstellen oder Bestehende importieren, um von Swaps im Sekundentempo zu profitieren.

Diese basieren auf einer Solana-RPC-Engine mit privaten Endpunkten, sodass die Transaktionen von Snorter priorisiert und daher schneller ausgeführt werden, als dies mit einer öffentlichen Infrastruktur der Fall ist.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1940398863048753598

Das waren aber noch nicht alle Vorteile, welche ihn von anderen unterscheiden. So bietet er ebenfalls einen Front-Running-Schutz sowie eine Erkennungsfunktion für Gefahren wie Honeypots und Rugpulls. Damit können Verluste vermieden werden, bevor sich diese schmerzhaft bemerkbar machen.

Außerdem profitieren die Nutzer von Snorter von dem automatisierten Sniper für Coins nach der ersten DEX-Listung. Damit können sich die Trader sofort auf die neuen Token stürzen, sobald diese das erste Mal von den Börsen offeriert werden und somit bevor deren Preis stark in die Höhe getrieben werden konnte. Dafür überwacht dieser kontinuierlich die DEXs und erkennt, sobald die Liquidität hinzukommt, um den Trade auszuführen.

Snorter nutzt auch Mechanismen zur Optimierung von Slippage und Gebühren. Unter anderem lassen sich fehlgeschlagene Transaktionen, Anti-Bot-Fallen und versteckte Strafen in neuen Verträgen vermeiden, wobei all dies praktisch ohne manuelles Handeln und Extras geschieht.

Mithilfe des Bots können ebenfalls dynamische Limit-Orders und Trailing-Stops platziert werden. Wer möchte, kann über das Copy-Trading auch Profitradern und anderen Krypto-Experten folgen, wobei sich diese Funktion mit Risikokontrollmechanismen wie Positionsgröße optimal an die Nutzerbedürfnisse anpassen lässt.

Zu Beginn wird Snorter auf Solana starten und bald schon auf weiteren Blockchains erscheinen. Damit soll eine nahtlose Erfahrung für Ökosysteme wie Ethereum, Binance Smart Chain und weitere geboten werden. Schließlich entstehen echte Gewinne nicht nur durch einen Hype, sondern eine bessere und intelligentere Ausführung.

Snorter kann mit niedrigsten Gebühren die Spitze erklimmen

Die höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu seiner Konkurrenz ist allerdings nur einer der großen Vorzüge von Snorter. Das Kernelement des Projektes stellt der SNORT-Coin dar, der für Gebührenreduktionen, Staking, Governance und Community-Anreize genutzt wird.

Durch das Halten werden die Handelsgebühren auf lediglich 0,85 % gesenkt, was vor allem langfristig und bei vielem Handeln einen entscheidenden Vorteil darstellt. Schließlich ist eine der Grundregeln von Investoren, dass sie unnötige Verluste vermeiden sollten.

Außerdem gewährt der SNORT-Coin den Zugang zu den fortschrittlichen Handelsfunktionen wie dem Copy-Trading. Ebenso können die Halter schon vor anderen auf die neuesten Features von Snorter zugreifen. Somit können Trader ihre Strategie skalieren, während sich das Projekt weiterentwickelt.

Nach dem Start der dezentralen Governance gewährt der SNORT-Coin seinen Inhabern auch ein Stimmrecht, um an wichtigen Wahlen des Projektes teilzunehmen, wie über die Anpassung der Gebühren oder die Expansionspläne. Auf diese Weise kann sich das Projekt besser entsprechend der Kundenbedürfnisse entwickeln, was einer der Erfolgsgaranten ist.

Langfristiges Halten der SNORT-Token kann über den Staking-Mechanismus gefördert werden. Bei diesen erhalten die Anleger für das Halten der SNORT-Coins in dem Staking-Pool eine dynamische jährliche Rendite von 222 %, die sich relativ an die Gesamtanzahl anpasst und tendenziell über die Zeit sinkt.

Als Dual-Chain-Token, welcher auf Solana als SPL beheimatet und über eine Brücke auch als ERC-20-Token auf Ethereum verfügbar ist, lässt er sich zum aktuellen Zeitpunkt über die ETH-Chain staken, um die Bestände über die Zeit zu maximieren.

Für Trader mit einem hohen Handelsvolumen und sogenannte Power-User lohnt sich der SNORT-Coin sogar noch mehr. Denn über diesen kann man an Trading-Ligen teilnehmen, den besten Wallets Trinkgelder zukommen lassen und für Premium-Algorithmus-Upgrades zahlen. Damit wird er direkt in die Snorter-Ökonomie integriert.

Somit ist SNORT nicht etwa ein einfallsloser oder plumper Memecoin. Stattdessen stellt er eine Beteiligung an der schnellsten und günstigsten Web3-Trading-Ökosystem für Handelsroboter mit erweiterten Funktionen und einer interaktiven Trading-Kultur dar. Dabei wurde er für die Zukunft des automatisierten Krypto-Tradings entwickelt.

Sichern Sie sich als früher Anleger besonders gute Konditionen

Bei Presales ist es in der Regel der Fall, dass die ersten Anleger großzügiger für das frühe Vertrauen belohnt werden, als dies bei späteren Vorverkaufsphasen der Fall ist, bei denen die Finanzierung der Entwicklung praktisch schon gesichert ist.

Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, was für ein chancenreiches Projekt Snorter ist, weshalb sich ein frühes Zugreifen bald überdurchschnittlich bezahlt machen kann. Schließlich kommt dieser ganz ohne aufgeblasene Illusionen und Feenstaub aus, sondern baut auf mächtige und überzeugende Trading-Infrastruktur und -Tools.

Bei dem Vorverkauf können Sie mit den Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen. Für die Teilnahme wird die Best Wallet als All-in-One-Lösung wegen der besonderen Funktionen und Vorteile für Presales sowie der nahtlosen Multichain-Erfahrung empfohlen. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Vergessen Sie auch nicht, sich Snorter auf X und Instagram anzuschließen, um mit der Community zu interagieren, an Abstimmungen teilzunehmen und vor allem keine kurstreibenden Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt mehr über Snorter erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.