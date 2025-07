FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wehrpflicht:

"Die schwarz-rote Koalition will einen "neuen attraktiven Wehrdienst" schaffen. (.) Vom linken Flügel in der SPD sollten sich Pistorius, Klingbeil und der Bundeskanzler nicht davon abhalten lassen, im Gesetz einen straffen Zeitplan mit festen Etappenzielen für den Aufwuchs der Truppe festzulegen. Werden sie verfehlt, muss alles bereit sein, was bei der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht gebraucht wird. Mit dem Einziehen der ersten Wehrpflichtigen und dem Bau neuer Kasernen dürfte nicht erst begonnen werden, wenn Putins Invasionstruppen schon an den Grenzen der baltischen Republiken stehen. Das klarste Signal an den Kreml wäre jedoch ein anderer Beschluss: die Wehrpflicht so schnell wie möglich zu reaktivieren, ohne weiteres Abwarten."