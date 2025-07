© Foto: www.volatusaerospace.com

Wenn es um Drohnen geht, dann müssen es nicht immer militärische sein! Sie können auch in den Bereichen Inspektion, Sicherheit und Logistik eingesetzt werden. Und genau hier ist Volatus zu Hause und wird immer beliebter! Während große Technologiekonzerne zunehmend in die zivile und industrielle Nutzung von Drohnentechnologie investieren, ist ein kanadisches Unternehmen dabei sich still und effizient an die Spitze eines dynamisch wachsenden Marktes zu arbeiten. Die Rede ist von Volatus Aerospace. Mit einem klaren Fokus auf professionelle Anwendungen, behördliche Aufträge und Frachtlogistik positioniert sich das kanadische Unternehmen als eine der vielversprechendsten Adressen für unbemannte …