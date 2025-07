Unternehmen können aktualisierte, zuverlässige Datensätze von Volkszählungsdaten bis hin zu Einzelhandelsnachfrage erwerben

Um Einzelpersonen und Unternehmen noch besser mit den benötigten zuverlässigen demografischen Daten zu versorgen, hat Esri, der weltweit führende Anbieter von GIS-Technologie (Geografische Informationssysteme), ein neues E-Commerce-Angebot für Daten im Esri Store gestartet. Der Standortdatenspeicher von Esri ist eine zentrale Anlaufstelle für verbesserte, zuverlässige Informationen zu Menschen und Geografie und wurde entwickelt, um diese Ressourcen für Nutzer, die auf räumliche Daten angewiesen sind, leichter zugänglich zu machen.

"Wir freuen uns sehr über die Einführung unserer neuen E-Commerce-Lösung, die es Kunden einfacher denn je macht, auf die Daten zuzugreifen, die sie für bessere Entscheidungen benötigen", so Rob Elkins, Director of Product Management bei Esri. "Unternehmen erhalten Zugriff auf aktuelle Schätzungen für das laufende Jahr und für einen Zeitraum von fünf Jahren zu mehr als 2.000 demografischen und sozioökonomischen Merkmalen in den USA sowie auf Informationen aus Volkszählungen und der American Community Survey (ACS), Trends bei den Verbraucherausgaben, Marktpotenziale und vieles mehr, die sie je nach Bedarf für ihre Arbeitsabläufe abrufen können."

Führungskräfte im privaten und öffentlichen Sektor müssen sich heute mit Herausforderungen auseinandersetzen, die Menschen und Orte betreffen. Ein umfassendes Verständnis spezifischer Standorte in Verbindung mit Daten zu Bevölkerung, Alter, Einkommen und Bildung ist für fundierte Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Die neue E-Commerce-Erfahrung von Esri bietet Anwendern unter anderem folgende Vorteile:

Einfachere Datenermittlung. Anwender können aus einer Vielzahl von Datensätzen für die USA, darunter vollständige Datenbanken und einzelne Datentabellen, auswählen.

Flexible Preisgestaltung. Wählen Sie die Anzahl der Benutzer sowie den spezifischen geografischen Umfang und den erforderlichen Datenumfang.

Sofortiger Zugriff. Kunden erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit Anweisungen, sobald die Daten verfügbar sind.

Um die derzeit verfügbaren Daten zu erkunden, besuchen Sie den Esri Store.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

