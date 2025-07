Düsseldorf (ots) -Festival-Tickets werden von Jahr zu Jahr teurer. Nur dieses nicht: Das Electrisize Festival in der Nähe von Düsseldorf launcht diese Woche zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Festival-Geschichte ein Lifetime Ticket: Das sogenannte "Titan Ticket" verspricht lebenslang freien Eintritt zum Electrisize! Kaufen kann man es nicht, nur gewinnen. Dafür sollten Festival-Fans dem Instagram Account @electrisize folgen, den Beitrag liken und einen Festival-Buddy in den Kommentaren verlinken. Das Gewinnspiel läuft bis zum 11. Juli 2025.Nur vier Wochen später - vom 08. - 10. August 2025 - startet die neue Electrisize Ausgabe, zu der bis zu 50.000 Besucher auf dem historischen Open-Air-Gelände eines alten Klosters erwartet werden. Die Liebe zum Detail macht das Electrisize Festival aus: Alle sieben Bühnen bekommen 2025 ein komplett neues Stage-Design und auch auf die musikalische Vielfalt legt das Team rund um die Veranstalter Raphael Meyersieck und Michael Frentzen besonderen Wert. Von Cascada über David Puentez und Brennan Heart bis hin zu Eko Fresh und Isi Glück - bei mehr als 150 Acts bleiben keine Wünsche offen.Das Festivalgelände bietet neben den sieben Stages auch Platz für einen Foodcourt, den Pülleken Biergarten und ein Riesenrad für romantische Sundowner Vibes. Sogar einen Rock-Pub kann man hier entdecken: Im "The Thunder" fühlen sich Tribute Bands und Karaoke Fans gleichermaßen zuhause. Kaltes Bier, laute Gitarren und Frühschoppen mit Mettempfang stehen hier auf dem Programm. Mittendrin hostet Reality-Star Calvin Kleinen (Ex on the Beach Germany, RTL) sein eigenes mobiles Airbrush-Tattoo-Studio auf dem Gelände: "Calvins Airbrush Butze".Auch das Entertainment-Programm auf der Campsite wurde für die Festival-Ausgabe 2025 erweitert: Neu dabei sind der Electrisize Runners Club und eine Hobby Horsing Area. Campsite-Besucher können sich hier mit ihrem Steckenpferd in Wettkämpfen messen oder mit Mallorca-Sänger und Hobby-Horsing-Moderator Willi Wedel um die Wette grölen. Beliebte Attraktionen wie die Silent Disco, Bier Yoga, ein Shuffle Workshop und eine Sauna-Session dürfen ebenfalls nicht fehlen. Für noch mehr Fun plant das Electrisize Team neue Game- & Dating-Shows, Volleyball-Action und einen DIY-Pavillon zum Basteln von Festival-Plakaten.Infos zum Festival, Line-Up und zum Ticketverkauf gibt es auf electrisize.dePressekontakt:Electrisize GmbHpresse@electrisize.dePresse Akkreditierungen sind bis zum 15. Juli 2025 über die Homepage möglich:www.electrisize.de/presseElectrisize Festival08. - 10. August 2025Haus Hohenbusch, ErkelenzOriginal-Content von: Electrisize GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180279/6072724