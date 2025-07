Im Biopharma-Sektor bahnt sich der nächste milliardenschwere Deal an. Nachdem Anfang Juni bereits Sanofi mit der bis zu 9,5 Milliarden Dollar schweren Offerte für den AKTIONÄR-Tipp Blueprint Medicines für Schlagzeilen sorgte, will nun auch der US-Wettbewerber Merck & Co in dieser Größenordnung zukaufen.Wie die Financial Times (FT) berichtet, will Merck & Co den Aktionären von Verona Pharma ein Übernahmeangebot unterbreiten. Demnach könnte das Unternehmen mit zehn Milliarden Dollar (107 Dollar ...

