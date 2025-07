Ausseerland, Salzkammergut (ots) -Das Ausseerland Salzkammergut darf sich über eine besondere internationale Anerkennung freuen: Die Loser Panoramabahn wurde am 25. Juni 2025 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im stilvollen Ambiente des Loser Alm Bergrestaurants mit dem BIG SEE Architecture Award 2025 ausgezeichnet.Der BIG SEE Architecture Award wird jährlich vergeben und zeichnet herausragende Architektur- und Designprojekte aus. Prämiert werden dabei nicht nur gestalterische Qualität, sondern auch Innovation, Nachhaltigkeit und regionaler Bezug. Mit dieser Auszeichnung zählt die Loser Panoramabahn nun offiziell zu den wegweisenden Architekturprojekten Europas, die Technik, Umweltbewusstsein und kulturelle Identität in besonderer Weise vereinen.Geschäftsführer Ing. Rudolf Huber, Bürgermeister Gerald Loitzl und Architekt DI Gerhard Kreiner betonten bei der Übergabe, wie bedeutend diese internationale Anerkennung für die Region und das gesamte Projektteam ist. Die Loser Panoramabahn steht für eine neue Form des Bauens in sensibler Natur: modern, nachhaltig, landschaftsbezogen - und dabei ein Gewinn für Einheimische und Gäste gleichermaßen.Mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter laden das Ausseerland Salzkammergut und die prämierte Loser Panoramabahn dazu ein, die Vielfalt der Region zu entdecken: Stille Bergmomente, klare Seen, verschneite Hängeund gelebte Tradition verbinden sich mit innovativer Technik zu einem Urlaubserlebnis der besonderen Art.Gerade der Herbst ist die ideale Zeit, um das Ausseerland Salzkammergut in seiner farbenprächtigen Vielfalt zu erleben. Wanderfreunde und Naturgenießer finden rund um den Loser eine beeindruckende Auswahl an Routen - von sanften Almpfaden bis hin zu aussichtsreichen Höhenwegen. Die neue Panoramabahn eröffnet dabei einen komfortablen Zugang zur Bergwelt, schont durch ihre moderne, ressourcenschonende Bauweise die Umwelt und macht das Bergerlebnis für alle Generationen erlebbar.Ob ein goldener Wandertag mit Blick auf den Altausseer See, eine urige Einkehr auf der Alm oder eine gemütliche Fahrt mit Panoramaaussicht - der Herbst im Ausseerland Salzkammergut verbindet Ruhe, Natur und aktive Erholung auf besonders stimmungsvolle Weise.Und wenn sich das Ausseerland Salzkammergut in eine Winterlandschaft verwandelt, öffnet die Panoramabahn erneut ihre Türen für Skifahrer, Skitourengeher, Schneeschuhwanderer, Rodler und Familien, die auch in der kalten Jahreszeit naturnahe Erlebnisse suchen. Komfortabel, leise und nachhaltig geht es dann hinauf ins winterliche Bergvergnügen.Das Projekt unterstreicht den Willen zur kontinuierlichen Modernisierung im Ausseerland Salzkammergut, stets mit dem Blick auf das Wesentliche: die Erhaltung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Innovation und Nachhaltigkeit gehen hier Hand in Hand. www.ausseerland.atPressekontakt:Tourismusverband Ausseerland SalzkammergutPratergasse 388A-8990 Bad AusseeTel. +43 3622 54040-0Mail: info@ausseerland.atWeb: www.ausseerland.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117232/6072727