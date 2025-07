The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2025ISIN NameXS2309743578 LOGAN GROUP 21/25XS2281036249 SEAZEN GROUP 21/25XS2282587414 CEN.CH.R.EST 21/25FR0014007KL5 RCI BANQUE 22/25 MTNXS2193529562 GREENTO. CHN 20/25 REGSDE000LB2BLB2 LBBW FESTZINS 21/25US25160PAJ66 DT.BANK NY.NTS DL 22/26IT0005603342 ITALIEN 24/25 ZODE000HLB43C1 LB.HESS.THR.CARRARA07E/23ES06670509R1 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-DE000HLB4934 LB.HESS.THR.CARRARA07I/23DE000HLB4926 LB.HESS.THR.CARRARA07H/23DE000DW6CWK4 DZ BANK IS.A1805DE000DW6C383 DZ BANK IS.C378 23/25XS2182296892 TCL TEC.INV. 20/25XS2187634642 SPG DEV. 2 20/25DE000NLB36B5 NORDLB 23/33DE000LB1P4P1 LBBW AIR BONS 18/25DE000LB1P4E5 LBBW CMC BONS 18/25DE000LB1P4Q9 LBBW ALV BONS 18/25DE000LB1P4S5 LBBW ARRB BONS 18/25DE000LB1P4U1 LBBW BAS BONS 18/25DE000LB1P4R7 LBBW 1NBA BONS 18/25CH0026096567 COBA OMH E81705CH0286138877 BEKB AG/BCBE SA 15-25DE000HLB5EV2 LB.HESS.THR.CARRARA07U/17USP0607LAB91 AES ANDES S.A. 15/25 REGDE000LB1P9D6 LBBW BONS BSKT 18/25DE000LB1P4V9 LBBW BMW BONS 18/25DE000LB1P4W7 LBBW DAI BONS 18/25DE000LB1P8U2 LBBW GM-FLOATER 18/25DE000LB1P902 LBBW DAI BONS 18/25DE000LB1P4Z0 LBBW HEI BONS 18/25DE000LB2CUE5 LBBW G38 BONS 20/25DE000A2E4DE6 AAREAL BANK MTN S.294DE000DK0LAR3 DEKA FESTZINS ANL 17/25IT0005339210 INTESA SAN. 18/25 MTNUS37045XAZ96 GM FINANCIAL 2025XS0525602339 RABOBK NEDERLD 10/25 MTNDE000A0DNG24 PRIVATDEPOT 4 (A) INVESTMENTLU0338100323 BSF-GLOBAL BALANCE INH.B INVESTMENTXS2098096568 C.PLAZA DEV. 20/25 MTN