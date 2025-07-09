The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2025
ISIN Name
XS2309743578 LOGAN GROUP 21/25
XS2281036249 SEAZEN GROUP 21/25
XS2282587414 CEN.CH.R.EST 21/25
FR0014007KL5 RCI BANQUE 22/25 MTN
XS2193529562 GREENTO. CHN 20/25 REGS
DE000LB2BLB2 LBBW FESTZINS 21/25
US25160PAJ66 DT.BANK NY.NTS DL 22/26
IT0005603342 ITALIEN 24/25 ZO
DE000HLB43C1 LB.HESS.THR.CARRARA07E/23
ES06670509R1 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-
DE000HLB4934 LB.HESS.THR.CARRARA07I/23
DE000HLB4926 LB.HESS.THR.CARRARA07H/23
DE000DW6CWK4 DZ BANK IS.A1805
DE000DW6C383 DZ BANK IS.C378 23/25
XS2182296892 TCL TEC.INV. 20/25
XS2187634642 SPG DEV. 2 20/25
DE000NLB36B5 NORDLB 23/33
DE000LB1P4P1 LBBW AIR BONS 18/25
DE000LB1P4E5 LBBW CMC BONS 18/25
DE000LB1P4Q9 LBBW ALV BONS 18/25
DE000LB1P4S5 LBBW ARRB BONS 18/25
DE000LB1P4U1 LBBW BAS BONS 18/25
DE000LB1P4R7 LBBW 1NBA BONS 18/25
CH0026096567 COBA OMH E81705
CH0286138877 BEKB AG/BCBE SA 15-25
DE000HLB5EV2 LB.HESS.THR.CARRARA07U/17
USP0607LAB91 AES ANDES S.A. 15/25 REG
DE000LB1P9D6 LBBW BONS BSKT 18/25
DE000LB1P4V9 LBBW BMW BONS 18/25
DE000LB1P4W7 LBBW DAI BONS 18/25
DE000LB1P8U2 LBBW GM-FLOATER 18/25
DE000LB1P902 LBBW DAI BONS 18/25
DE000LB1P4Z0 LBBW HEI BONS 18/25
DE000LB2CUE5 LBBW G38 BONS 20/25
DE000A2E4DE6 AAREAL BANK MTN S.294
DE000DK0LAR3 DEKA FESTZINS ANL 17/25
IT0005339210 INTESA SAN. 18/25 MTN
US37045XAZ96 GM FINANCIAL 2025
XS0525602339 RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
DE000A0DNG24 PRIVATDEPOT 4 (A) INVESTMENT
LU0338100323 BSF-GLOBAL BALANCE INH.B INVESTMENT
XS2098096568 C.PLAZA DEV. 20/25 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2025
ISIN Name
XS2309743578 LOGAN GROUP 21/25
XS2281036249 SEAZEN GROUP 21/25
XS2282587414 CEN.CH.R.EST 21/25
FR0014007KL5 RCI BANQUE 22/25 MTN
XS2193529562 GREENTO. CHN 20/25 REGS
DE000LB2BLB2 LBBW FESTZINS 21/25
US25160PAJ66 DT.BANK NY.NTS DL 22/26
IT0005603342 ITALIEN 24/25 ZO
DE000HLB43C1 LB.HESS.THR.CARRARA07E/23
ES06670509R1 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-
DE000HLB4934 LB.HESS.THR.CARRARA07I/23
DE000HLB4926 LB.HESS.THR.CARRARA07H/23
DE000DW6CWK4 DZ BANK IS.A1805
DE000DW6C383 DZ BANK IS.C378 23/25
XS2182296892 TCL TEC.INV. 20/25
XS2187634642 SPG DEV. 2 20/25
DE000NLB36B5 NORDLB 23/33
DE000LB1P4P1 LBBW AIR BONS 18/25
DE000LB1P4E5 LBBW CMC BONS 18/25
DE000LB1P4Q9 LBBW ALV BONS 18/25
DE000LB1P4S5 LBBW ARRB BONS 18/25
DE000LB1P4U1 LBBW BAS BONS 18/25
DE000LB1P4R7 LBBW 1NBA BONS 18/25
CH0026096567 COBA OMH E81705
CH0286138877 BEKB AG/BCBE SA 15-25
DE000HLB5EV2 LB.HESS.THR.CARRARA07U/17
USP0607LAB91 AES ANDES S.A. 15/25 REG
DE000LB1P9D6 LBBW BONS BSKT 18/25
DE000LB1P4V9 LBBW BMW BONS 18/25
DE000LB1P4W7 LBBW DAI BONS 18/25
DE000LB1P8U2 LBBW GM-FLOATER 18/25
DE000LB1P902 LBBW DAI BONS 18/25
DE000LB1P4Z0 LBBW HEI BONS 18/25
DE000LB2CUE5 LBBW G38 BONS 20/25
DE000A2E4DE6 AAREAL BANK MTN S.294
DE000DK0LAR3 DEKA FESTZINS ANL 17/25
IT0005339210 INTESA SAN. 18/25 MTN
US37045XAZ96 GM FINANCIAL 2025
XS0525602339 RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
DE000A0DNG24 PRIVATDEPOT 4 (A) INVESTMENT
LU0338100323 BSF-GLOBAL BALANCE INH.B INVESTMENT
XS2098096568 C.PLAZA DEV. 20/25 MTN
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