JOHANNESBURG, SÜDAFRIKA - African Media Agency (AMA) - 9. Juli 2025 - Project for Love, eine globale Bildungsbewegung, die auf Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl basiert, investiert weiter in Afrika. Aufbauend auf ihrer Arbeit in Südafrika, Ghana, Kenia und Ruanda hat die Organisation jetzt lokale Partnerschaften in Uganda und Tansania ins Leben gerufen, um ihre Mission - die Umgestaltung der Bildung durch Empathie und Dienen - weiter voranzutreiben.



Eduardo Said Pichardo Gelly, globaler Leiter, Project for Love

Project for Love wurde vom internationalen Philanthropen Eduardo Said Pichardo Gelly gegründet und setzt sich für eine einfache, aber starke Philosophie ein: Dauerhaftes Glück entsteht, wenn man anderen dient. Dieser Glaube ist ausschlaggebend für die Arbeit in unterversorgten Gemeinden in Afrika und Asien. Dort werden die Schulinfrastruktur, die Lehrerausbildung und die Integration ganzheitlicher, wertebasierter Lernmethoden unterstützt.



"Ich begann diesen Weg durch die Meditation der liebenden Güte", erklärt Eduardo Said Pichardo Gelly. "Dadurch hat sich meine Sicht der Welt verändert. Alles Glück stammt aus dem Streben nach dem Glück anderer. Leiden hingegen entwickelt sich aus egoistischen Beweggründen. Diese Einsicht ist die Grundlage für all unsere Bestrebungen."



Project for Love hat es sich zur Aufgabe gemacht, im kommenden Jahrzehnt über 300.000 Schulen zu unterstützen und 30 Millionen Kinder weltweit zu fördern. Damit stellt das Projekt Afrika in den Mittelpunkt seiner Mission. Auf dem gesamten Kontinent werden bereits über 100.000 Schulen direkt unterstützt - der erste Schritt ist somit gemacht.



Zu den positiven Ergebnissen der Initiative gehören die Wiederbelebung ländlicher Schulen, die Einführung von Lehrplänen auf Grundlage von Mitgefühl und die Befähigung von Lehrkräften mit Instrumenten zur Förderung achtsamer, emotional intelligenter Klassenräume. Der Projektschwerpunkt geht dabei über die Infrastruktur hinaus - Project for Love zielt darauf ab, die Einstellung zur Bildung zu ändern, indem in jeder Lehrstunde Freundlichkeit, Fairness und Integrität zu den Prioritäten zählen.



Um zukünftige Führungspersönlichkeiten zu fördern, die auf Mitgefühl setzen, fördert Project for Love Mentorschaft, ethische Bildung und Selbstbewusstsein. "Wir reformieren nicht nur die Bildung", erläutert Eduardo Said Pichardo Gelly. "Wir führen einen globalen kulturellen Wandel hin zu gemeinsamer Menschlichkeit, Freundlichkeit und Nachhaltigkeit."



Die Organisation wird von einem globalen Vorstand und Beirat aus Pädagogen, Fachleuten und spirituellen Führern geleitet. Pichardo Gelly betont jedoch, dass die wahren Helden die Menschen und Gemeinschaften vor Ort sind, die diese Vision zum Leben erwecken.



"Mit unserer Bewegung möchten wir eine Generation mitfühlender Führungskräfte ausbilden, die eine friedlichere und vernetztere Welt aufbauen werden."



Über Project for Love Project for Love ist eine globale Initiative, die sich der Veränderung der Bildung durch Mitgefühl verschrieben hat. Mit aktiven Projekten in Afrika und Asien sollen Schulen verbessert, der Unterricht neu erfunden und junge Menschen inspiriert werden, mit Empathie, Integrität und Achtsamkeit als gutes Beispiel voranzugehen.



