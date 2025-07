DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Juni um 0,8 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juni kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Deflationsdruck in China im Juni weiter hoch

Der Abwärtsdruck auf die Preise in China hat sich im Juni fortgesetzt. Die Erzeugerpreise sanken so schnell wie seit fast zwei Jahren nicht mehr und stellten den leichten Anstieg der Verbraucherpreise damit in den Schatten. Der Erzeugerpreisindex fiel im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent nach 3,3 Prozent im Mai, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3,3 Prozent gerechnet.

EZB-Ratsmitglied Vujcic deutet Zinspause im Juli an

Der kroatische Notenbankchef Boris Vujcic hat sich indirekt für eine Zinspause bei der nächsten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir auf weitere Daten warten", sagte das Ratsmitglied im Interview mit dem Handelsblatt. Vor der darauffolgenden Sitzung im September würden weitere wichtige Daten vorliegen, etwa zur Inflation, zur Wirtschaftsleistung und zu den weiteren Aussichten. "All dies gibt uns mehr Klarheit darüber, was wir zu tun haben", sagte Vujcic.

Trump: EU-Zollbrief folgt "in etwa zwei Tagen"

US-Präsident Donald Trump droht der Europäischen Union mit der Wiedereinführung sogenannter reziproker Zölle. Er sagte, er sei nur noch wenige Tage davon entfernt, dem 27-Nationen-Block einen Brief zu schicken, in dem er darlegt, welche Zölle die EU ab dem 1. August zu zahlen hätte. "Wir sind nur noch etwa zwei Tage davon entfernt, einen Brief zu schicken", sagte Trump am Dienstag während einer Kabinettssitzung. Er betonte, dass er immer noch mit den Unterhändlern der EU spreche, er aber mit der europäischen Politik gegenüber US-Technologie-Unternehmen unzufrieden sei.

Trump kündigt hohe Zölle auf Kupfer und Pharmazeutika an

Die USA werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Kupfer erheben. Entsprechende Maßnahmen sollen noch am Dienstag angekündigt werden. Wie Trump auf einer Kabinettssitzung hinzufügte, werden die USA zudem bald Zölle von bis zu 200 Prozent auf Pharmazeutika erheben. Die Unternehmen hätten jedoch noch bis zu anderthalb Jahre Zeit, ihre Lieferketten zu verlagern, bevor die Zölle in Kraft treten. Trump sagte auch, dass er bald Zölle auf Halbleiter ankündigen werde, nannte aber weder die Höhe der Zölle noch ein Datum.

USA erwägen weiteres Patriot-Luftverteidigungssystem für Ukraine - Kreise

US-Präsident Trump erwägt die Entsendung eines zusätzlichen Patriot-Luftverteidigungssystems in die Ukraine, nachdem er in den letzten Tagen versprochen hatte, Kiew gegen russische Angriffe zu stärken. Dies berichten zwei US-Regierungsvertreter. Das Weiße Haus hat das Pentagon um Optionen für die Lieferung zusätzlicher Waffen an die Ukraine gebeten, darunter ein Patriot-System, sagte einer der Regierungsvertreter. Man prüfe auch, ob andere Länder Kiew mehr Patriots zur Verfügung stellen könnten.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Verbraucherkredite Mai plus 5,1 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Apr revidiert plus 16,9 Mrd USD (vorl: plus 17,9 Mrd USD)

