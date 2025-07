Köln (ots) -Große Freude bei GZSZ-Schauspieler Lennart Borchert (25) und Partnerin Louisa (25): Sie erwarten ihr erstes Kind - und es wird ein Junge! Ein Wunder, denn vor fünf Jahren erhielt Lennart die Diagnose Hodenkrebs, verlor einen Hoden und ließ vorsorglich Spermien einfrieren. Die frohe Botschaft erreichte das Paar während einer Reise nach Kapstadt - ein Moment voller Tränen und Hoffnung."Wir sind überglücklich, dass es ein Junge wird! Dieses kleine Wunder gibt uns so viel Kraft. Ich kann es kaum erwarten, Papa zu sein und meinen Sohn aufwachsen zu sehen", sagt Lennart. Louisa ergänzt: "Wir freuen uns riesig, unseren kleinen Mann bald in den Armen zu halten."Für Lennart hat diese Schwangerschaft eine besondere Bedeutung: "Während meiner Erkrankung konnte ich mir oft nicht vorstellen, Vater zu werden. Ich hatte Glück - andere haben diese Möglichkeit vielleicht nicht. Deshalb ist es für mich ein unheimliches Geschenk." Louisa befindet sich aktuell im siebten Monat, die Schwangerschaft entstand auf natürlichem Weg.Das Paar hat bereits das Kinderzimmer eingerichtet und bereitet sich darauf vor, ihren Sohn willkommen zu heißen. "Ich möchte präsent sein, meinem Kind Werte wie Ehrlichkeit und Empathie mitgeben", betont Lennart. Louisa ergänzt: "Das Wichtigste ist, dass unser Baby gesund zur Welt kommt." Mit ihrer Geschichte möchten sie anderen Mut machen: "Trotz schwerer Vorgeschichte ist ein erfülltes Familienleben möglich. Bleibt positiv und geht zur Vorsorge", appelliert Lennart.Die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) widmet sich gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe dem Thema Hodenkrebs und greift dabei Lennarts Geschichte auf. Zusammen mit Serienkollege Jan Kittmann, ebenfalls Schirmherr der Kooperation, möchte Lennart das Thema enttabuisieren. "Ich weiß, wie sehr einen die Diagnose trifft. Wenn wir Menschen motivieren, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, haben wir viel erreicht." In der Serie erhält Tobias (Jan Kittmann) die Diagnose, die sein Leben und sein Umfeld verändert. "Fast jeder kennt jemanden, der gegen Krebs kämpft. Ich möchte zeigen, dass niemand allein ist.", so Kittmann. Hilfe und mehr Infos finden Betroffene hier: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/krebsarten/hodenkrebs.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Frank Pick: Kommunikation GZSZ & GZSZ-Spin-offs | T: +49 331-704-02140 | frank.pick@RTL-extern.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6072822