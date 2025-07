USA in der Falle? Antimon: Der Kritische Rohstoff, von dem keiner spricht!

Anzeige / Werbung Er steckt in Waffen, Akkus und Hightech, doch kaum jemand kennt seinen Namen: Antimon. China kontrolliert den Markt, die USA sind abhängig. Die weltweiten Bestände schwinden schneller, als es dem Westen lieb sein kann. Droht der Supermacht ein gefährlicher Engpass? Er steckt in Waffen, Akkus und Hightech, doch kaum jemand kennt seinen Namen: Antimon. China kontrolliert den Markt, die USA sind abhängig. Die weltweiten Bestände schwinden schneller, als es dem Westen lieb sein kann. Droht der Supermacht ein gefährlicher Engpass? Ein kritisches Element im Schatten der Rohstoffmärkte Antimon - chemisch als Sb bekannt - ist ein metallisch glänzendes Halbmetall, das nur wenigen außerhalb der Fachwelt ein Begriff ist. Dabei ist es aus modernen Technologien kaum wegzudenken. Seine einzigartige Fähigkeit, Materialien widerstandsfähiger, flammhemmend oder leitfähig zu machen, hat ihm einen festen Platz in zahlreichen Industriezweigen gesichert. Antimontrioxid (Sb2O3) dient als unverzichtbarer Synergist in Flammschutzmitteln, die Kunststoffe, Textilien und elektronische Bauteile vor Brandgefahr schützen. In der Batterieindustrie verbessert Antimon als Legierungsbestandteil die Stabilität und Langlebigkeit von Blei-Säure-Akkus, die weltweit in Fahrzeugen, Notstromsystemen und industriellen Anlagen zum Einsatz kommen. Auch in der Glasherstellung ist es gefragt: Als Klärmittel sorgt es für hochtransparente Gläser, die vor allem für die boomende Solarindustrie essenziell sind. Einsatzbereiche im militärischen Sektor Diese besonderen Eigenschaften machen Antimon jedoch nicht nur für zivile Anwendungen interessant. Sie erklären auch, warum nach Angaben von Discovery Alert bereits heute etwa 18 Prozent der globalen Antimon-Nachfrage direkt auf militärische Anwendungen entfallen. Das Metall spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Munition, Zündhütchen und Hochtechnologie-Komponenten für die moderne Kriegsführung.



Hartblei-Legierungen mit einem geringen Antimonanteil erhöhen die Härte und Formstabilität von Geschossen, was deren Durchschlagskraft und Präzision deutlich verbessert. In Anzündhütchen und Zündmischungen sorgt Antimon(III)-sulfid (Stibnit) für die verlässliche Initialzündung des Treibsatzes. Darüber hinaus finden Antimon-basierte Flammschutzmittel in der Innenausstattung militärischer Fahrzeuge, Kabelisolierungen und schwer entflammbarer Kleidung Verwendung. Hochspezialisierte Antimon-Verbindungen wie Indiumantimonid sind unverzichtbar für Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras und Infrarotsensoren, die in modernen Gefechtsköpfen oder Aufklärungssystemen eingesetzt werden. Überblick zum Antimon-Markt Der weltweite Antimonmarkt ist mengenmäßig vergleichsweise klein, hat jedoch eine enorme strategische Bedeutung. Nach Angaben des US Geological Survey lag die globale Minenproduktion im Jahr 2024 bei etwa 110.000 bis 120.000 Tonnen Antimonmetall. Einschließlich recyceltem Material aus Altbatterien und industriellen Rückläufen wird die jährliche Gesamtverfügbarkeit auf rund 230.000 bis 240.000 Tonnen geschätzt. Fastmarkets hebt hervor, dass insbesondere das Recycling einen wichtigen Beitrag leistet, um den steigenden Bedarf teilweise abzufedern.



Wirtschaftlich gesehen erreichte der Markt 2024 ein Volumen von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Laut einer Analyse von Market Research Future wird ein kontinuierliches Wachstum erwartet, angetrieben durch die Energiewende, steigende Militärausgaben und technologische Innovationen wie Antimon-basierte Flüssigmetallbatterien. BloombergNEF prognostiziert, dass der Marktwert bis 2030 auf 3,5 bis 4 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. China: Vom Lieferanten zum Flaschenhals der Weltmärkte China spielt die dominierende Rolle im Antimonmarkt. Nach Zahlen von Reuters lieferte das Land 2024 rund 48 Prozent der weltweiten Minenproduktion und stellte gleichzeitig über 70 Prozent der Antimon-Oxid-Produktion. Doch diese Abhängigkeit wird zunehmend problematisch.



Im ersten Halbjahr 2024 exportierte China etwa 45 Prozent weniger Antimonmetall als im Vorjahr, berichtet Reuters. Der Rückgang ist Teil einer Strategie, die eigenen Kapazitäten stärker auf den wachsenden Inlandsbedarf auszurichten - insbesondere für die Photovoltaikbranche. Shanghai Metals Market (SMM) meldete zudem im Juli 2025, dass Chinas größte Antimonhütte, Hunan Anhua Zhazixi Mining Co., den Betrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt hat. Insgesamt befinden sich laut SMM derzeit zwei Drittel der großen chinesischen Hütten im Stillstand.



Diese Entwicklung hat den internationalen Markt erheblich destabilisiert. Nach Angaben von Global Growth Insights entfallen 2024 rund 58 Prozent der globalen Antimon-Nachfrage auf die Asien-Pazifik-Region, während Europa etwa 16 Prozent und Nordamerika 13 Prozent ausmachen. Nordamerika und Europa sind daher zunehmend auf alternative Lieferanten wie Tadschikistan angewiesen, das laut USGS mittlerweile 26 Prozent der Weltproduktion beisteuert. Rohstoffknappheit treibt Preise auf Rekordniveau Die Angebotsverknappung hat die Antimonpreise förmlich explodieren lassen. Die Verengung des Antimonmarktes führte ab 2024 laut Reuters zu einem deutlichen Preisanstieg. Bereits Ende Juli 2024 erreichten die Antimonmetallpreise in Europa Rekordwerte von über 22.000 US-Dollar pro Tonne. In China wurden im Mai desselben Jahres Höchststände von umgerechnet etwa 17.600 US-Dollar pro Tonne gemeldet, während europäische Märkte zeitweise noch höhere Notierungen von mehr als 22.700 US-Dollar verzeichneten.



Nach den Exportbeschränkungen Chinas rechneten Händler mit einem weiteren Anstieg auf bis zu 30.000 US-Dollar pro Tonne. Diese Prognosen wurden im Juni 2025 bereits von tatsächlich erreichten Spitzenpreisen übertroffen, die teilweise die Marke von 60.000 US-Dollar pro Tonne überschritten.



Der Shanghai Metals Market warnt vor einem extrem fragilen Marktgleichgewicht. Mit Lagerbeständen entlang der Lieferkette, die vielerorts nur noch für zehn bis fünfzehn Tage ausreichen, könnte bereits ein kleiner Nachfrageschock massive Preisbewegungen auslösen. Entwicklung der Antimonpreise von 2005 bis 2025 in USD pro Tonne. Militärische Abhängigkeit: Ein unterschätztes Risiko Im Jahr 2023 verbrauchten die Vereinigten Staaten laut thenewswire.com rund 23.000 Tonnen Antimon. Schätzungen zufolge entfielen etwa 43 Prozent dieses Verbrauchs auf militärische Anwendungen. Vor allem antimongehärtetes Blei ist für die Fertigung von Munition unerlässlich, da es die notwendige Härte und Formstabilität der Geschosse sicherstellt. Auch in Panzern, Flugzeugen und anderen militärischen Fahrzeugen sorgen antimonbasierte Flammschutzmittel für zusätzlichen Schutz.



Die nationale Vorsorge ist jedoch alarmierend gering. In den strategischen Reserven der USA lagern Berichten zufolge nur etwa 1.100 Tonnen Antimon - genug, um den Bedarf für wenige Wochen bis Monate zu decken. Angesichts geopolitischer Spannungen und steigender Nachfrage droht hier ein gefährlicher Engpass. Sollte es zu Unterbrechungen der Lieferkette kommen, wäre die US-Rüstungsindustrie kurzfristig kaum in der Lage, die Versorgung aus eigenen Ressourcen sicherzustellen. Der Kampf um Versorgungssicherheit Um die Abhängigkeit von China zu reduzieren, setzen die USA und ihre Verbündeten verstärkt auf Recycling und neue Förderprojekte. Nach Angaben der USGS stammen derzeit etwa 18 Prozent des US-Antimonverbrauchs aus dem Recycling alter Bleiakkus. Unternehmen wie MTM Critical Metals und Campine NV investieren in den Ausbau dieser Kapazitäten. Die anhaltende Rohstoffknappheit und die gefährliche Abhängigkeit des Westens von chinesischen Lieferketten machen eines deutlich: Es braucht neue, unabhängige Förderquellen in sicheren Jurisdiktionen. Genau hier setzt Critical One Energy an.



Mit dem Howells Lake Projekt in Ontario möchte das Unternehmen eines der größten unentwickelten Antimon-Vorkommen Nordamerikas erschließen. Historische Daten zeigen außergewöhnlich hohe Antimongehalte, teilweise bis zu 75 Prozent, und liefern laut dem Management Hinweise auf bedeutende Goldvorkommen. Das Projekt liegt in einer rohstoffstarken Region mit bestehender Infrastruktur und klaren rechtlichen Rahmenbedingungen.



CEO Duane Parnham, ein Branchenveteran mit 35 Jahren Erfahrung, setzt voll auf das Projekt - als CEO und als einer der größten Aktionäre. "Kanada könnte der Schlüssel zur Lösung der globalen Antimonversorgung sein", erklärt Parnham und verweist auf die strategische Bedeutung des Metalls für Militär, Hightech und Energiewende.

Der Westen am Kipppunkt Der Westen steht beim strategischen Rohstoff Antimon mit dem Rücken zur Wand. Die Abhängigkeit von China, minimale Reserven und fehlende Förderprojekte machen ihn verwundbar wie selten zuvor. Ohne einen konsequenten Ausbau eigener Kapazitäten, neue Lieferquellen und den Aufbau strategischer Lagerbestände könnte eine Versorgungskrise entstehen, die Industrie und Verteidigung empfindlich trifft. Jetzt ist der Moment, entschlossen gegenzusteuern - bevor es zu spät ist. Mehr Projekte wie das von Critical One Energy könnten helfen, der drohenden Antimon-Krise wirksam entgegenzusteuern. Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com



Nutzungshinweise und Disclaimer

1. Gegenstand

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.

2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer

2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.

3. Urheber-/Nutzungsrechte

3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.

3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen

4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.

4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.

4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.

4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.

4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.

4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.

4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.

4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.

4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.

4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.

5. Haftung

5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.

5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.

5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.

6. Datenschutz

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen .

7. Schlussbestimmungen

7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.

7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.

7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.

7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA22674C1023

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )