DJ DHL investiert 550 Millionen Pfund in Großbritannien und Irland

DOW JONES--Die DHL-Tochter Supply Chain will 550 Millionen Pfund in den Ausbau ihrer Infrastruktur in Großbritannien und Irland investieren. Auch die Einführung von Automatisierungslösungen in den Kundenbetrieben soll damit beschleunigt werden. So sollen mehr als 1.000 zusätzliche Roboter in Großbritannien zum Einsatz kommen, wie DHL mitteilte. Ziel sei es, die Infrastruktur im Bereich E-Commerce- und in der Medizin- und Gesundheitslogistik deutlich zu erweitern, um so die wachsende Nachfrage in beiden Sektoren bedienen zu können.

Die Investition baut auf den bereits über 1 Milliarde Euro auf, die DHL Supply Chain in den vergangenen drei Jahren weltweit in Automatisierung investiert hat - darunter mehr als 3.200 Digitalisierungsprojekte in Großbritannien, Irland und der EMEA-Region. Bis 2030 will DHL das Kontraktlogistikgeschäft in Großbritannien und Irland sowie weltweit nach eigenen Angaben deutlich ausbauen - mit Automatisierung, Robotik und Digitalisierung als zentralen Wachstumstreibern.

July 09, 2025

