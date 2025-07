Silber - Neuer Trendschub in Vorbereitung!

Werbung

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen in einem schwierigen Marktumfeld fester. Für Support sorgte dabei neben der weiterhin angespannten geopolitischen Gemengelage auch die anhaltende Schwäche des US-Dollars. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach weiterhin in einer starken Verfassung, wobei der Breakout über die Marke von 37 USD nun die Trendfortsetzung einleiten dürfte!

Die Lage: Geopolitische Gemengelage weiter instabil, US-Dollar-Schwäche stützt!

Silber rückte zuletzt im Rahmen der weiterhin angespannten geopolitischen Gemengelage wieder stärker in den Fokus der Investoren. Nach dem zwischen Israel und dem Iran ausgehandelten Waffenstillstand bleibt die Lage im Nahen Osten weiterhin angespannt. Denn die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat erhebliche Zweifel, dass das iranische Atomprogramm auch nach den jüngsten US-Luftangriffen auf Atomanlagen im Iran gestoppt wurde. Viele Experten gehen davon aus, dass der Iran sein umstrittenes Programm zur Urananreicherung schon bald wieder aufnehmen könnte. Da sich der Iran weigert, mit der Internationalen Atomenergiebehörde konstruktiv zusammenzuarbeiten und sich die Lage zwischen dem Iran und den USA weiter verschärft hat, bleibt die Lage im Nahen Osten auch vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas weiter angespannt. Damit dürfte Silber als günstigere Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiter gefragt bleiben. Support kam für Silber erneut von der Währungsseite. So musste der US-Dollar nach der Verabschiedung des neuen US-Steuer- und Abgabepakets, das unter anderem Steuererleichterungen für US-Unternehmen vorsieht, gleichzeitig jedoch mit einer deutlichen Erhöhung der US-Schuldenobergrenze einhergeht, erneut deutliche Abschläge gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen hinnehmen. Damit verbilligt sich der Kauf von Silber für Investoren außerhalb des US-Dollar-Raums, was vor allem in China und Indien für steigende Silberabsätze sorgen dürfte.

Die Perspektive: Möglicher Kompromiss im Zollstreit dürfte Silberabsätze deutlich ankurbeln!

Was Silber aktuell weiter ausbremst, ist das nach wie vor schwierige konjunkturelle Umfeld, zumal sich viele Industriekunden angesichts der drohenden US-Strafzölle auf Warenimporte aus China und der EU aktuell mit Käufen zurückhalten. Die Chancen, dass sich die Lage zeitnah wieder aufhellt, stehen gut, zumal zuletzt bei den Verhandlungen im Handelsstreit mit China zumindest eine Annäherung erzielt werden konnte. Auch bei den Verhandlungen zwischen der EU und den USA stehen die Chancen, trotz der näher rückenden Deadline gut, dass sich die Parteien zumindest nach monatelangen Verhandlungen auf eine Rahmenvereinbarung einigen. Gelingt dies, dürfte auch die Silbernachfrage aus der Industrie deutlicher anziehen, zumal Silber aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften vor allem in Schlüsselbranchen wie der Elektronik-, Chip- und Automobilindustrie stark nachgefragt wird. Aktuell sorgt der weltweit forcierte Ausbau der Solarkapazitäten für deutlich steigende Silberabsätze, da Silber gerade bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle spielt. Da der Solarausbau in China und Schwellenländern wie Indien durch milliardenschwere Subventionen weiter forciert wird, dürfte die Silbernachfrage sowohl in Indien als auch in China weiter anziehen.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich zuletzt in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet, wobei Silber nach dem Gelingt der Breakout aus der seit Anfang Juni bestehenden mehrwöchigen Seitwärtsrange, sollte Silber zeitnah seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DY9FSW ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 08.07.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion