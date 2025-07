BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat kurz vor der Sommerpause und nach rund zwei Monaten im Amt eine positive Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit gezogen. "Wir haben viel angepackt, wir haben einiges erreicht, aber es bleibt noch sehr viel zu tun", sagte der CDU-Politiker in der Generaldebatte des Bundestages.

Man nehme wahr, dass die Stimmung im Land wieder besser werde, aber auch, dass viele Bürger noch Sorgen hätten und von Ängsten und Unsicherheiten beschwert seien. Merz schlug optimistische Töne an: "Wir wollen allen Menschen in Deutschland den Mut und die Zuversicht vermitteln, dass es sich lohnt, in unserem Land zu arbeiten, dass es Freude macht in Deutschland zu leben und dass wir vor allem das große Glück haben in einem Land in Freiheit und im Frieden zu leben. Das ist ein großes Glück."

Man werde daran arbeiten, dass dies so bleibt und sich von diesem Weg nicht abbringen lassen, "auch nicht von denen, die schlechte Stimmung verbreiten, die mit Ressentiments unterwegs sind und die in Wahrheit, meine Damen und Herren, eine andere Gesellschaft wollen." Die Koalition werde "mit Mut und Zuversicht ihre Arbeit fortsetzen"./jr/DP/jha