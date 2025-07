APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - "Forschung und Innovation sind, was unser Land und unsere Wirtschaft

weiter nach vorne bringt. Sie liefern die Grundlagen für fundierte Entscheidungen und gute Lösungen, die uns allen zugutekommen. Deshalb leistet die OeNB über ihre Förderprogramme für die österreichische Wirtschaftsforschung mit großer Freude ihren Beitrag dazu, dass die besten Köpfe in Österreich ihrer Forschung nachgehen können." Mit diesen Worten betonte Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), die Bedeutung der Förderung von Forschungsprojekten durch den Jubiläumsfonds der OeNB.

Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 1. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 13 Forschungsprojekte (41 Anträge) mit rd. 2,9 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:



CZYPIONKA, Thomas (Institut für Höhere Studien - IHS): The economic impact of medical rehabilitation following cardiovascular events



FUHRMANN, Bettina (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Wirtschaftspädagogik): An Empirical Analysis of the Debt Intentions Among Young Adults in Austria



GLOGOWSKY, Ulrich (Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Volkswirtschaftslehre): The Digital Transformation of News Media

KAUFMANN, Marc (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Department of Economics and Business): Social Responsibility in Markets and Beyond



PEKANOV, Atanas (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): Household Heterogeneity and Monetary Policy Amplification in Austria



POTHIER, David (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): Shadow Banks and Central Bank Liquidity



SABLICA, Luká (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for Statistics and Mathematics): Probabilistic Modeling of Semantic Embeddings for Enhanced Text Clustering and Risk Management

SCHMIDT-DENGLER, Philipp (Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre): Binding Emission Standards in the European Car Market



SCHÜTZ, Bernhard (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Public finances and climate change

SOMMER, Mark (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): Resolving social vulnerability to climate policies of the most deprived



UMLANDT, Dennis (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Banken und Finanzen): Generalized Autoregressive Term Structure Modeling



WEYERSTRASS, Klaus (Institut für Höhere Studien - IHS): Energiepreise, CO2-Grenzausgleich und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie



ZEJCIROVIC, Dijana (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of Economics): Determinants of mental health and decreasing life expectancy



Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 28.07.2025 und endet am 24.09.2025 (mittags).



Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website .



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



