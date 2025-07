Unterstützt eine Vielzahl von Anwendern, vom Einsteiger bis zum Experten, und erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen

Rigaku Corporation, ein Unternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku") hat den weltweiten Vertrieb von STAvesta aufgenommen, einem thermischen Analysator, der gleichzeitig das Gewicht einer Probe und die Änderung ihres Brennwerts während der Erhitzung misst. STAvesta erfüllt die Anforderungen in einer Vielzahl von Bereichen, in denen thermische Analysen erforderlich sind. Es wird erwartet, dass das Gerät in einer Vielzahl von Materialanalyseanwendungen für die Entwicklung fortschrittlicher Funktionen und komplexer Materialien zum Einsatz kommen wird.

FlatBlank, eine revolutionäre automatische Justierungsfunktion, reduziert den Arbeitsaufwand erheblich

Bei herkömmlichen thermischen Analysen muss vor Beginn der Messung eine manuelle Basislinienanpassung vorgenommen werden. Dieser Vorgang kann zeitaufwändig und insbesondere für unerfahrene Anwender frustrierend sein. Die neu entwickelte automatische Basislinienanpassungsfunktion FlatBlank von Rigaku automatisiert diesen Vorgang und reduziert die damit verbundenen Wartezeiten erheblich. Die Messung kann sofort nach Abschluss der Vorbereitungen beginnen, was eine reibungslose Einrichtung nach dem Einlegen der Probe ermöglicht und die Arbeitseffizienz insgesamt verbessert. Die Vorteile kommen besonders in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zum Tragen, in denen mehrere Proben gleichzeitig bearbeitet werden.

Wichtige Merkmale von STAvesta

Umfassende Unterstützung für eine Vielzahl von Anwendern

STAvesta kann je nach Verwendungszweck und Messbedingungen problemlos zwischen sieben Arten von Elektroöfen 1 umgeschaltet werden. Eine Echtzeit-Bildgebungsfunktion ermöglicht die Beobachtung der Proben während der Messung und trägt so zu einer höheren Geschwindigkeit und Genauigkeit in der Forschung und Entwicklung bei.

Vor und während der Messung überwacht das Gerät sich selbst ständig auf Anzeichen von Unregelmäßigkeiten. Benutzer können vor Beginn der Messung auf einen Blick überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, sodass keine wertvollen Proben verschwendet werden.

Bei der thermischen Analyse kann es vorkommen, dass eine Probe nicht auf die eingestellte Temperatur erwärmt wird oder diese sogar überschreitet, was eine genaue Messung unmöglich macht. Die neue Temperaturregelungsfunktion von Rigaku reduziert dieses Problem der falschen Temperatur erheblich. Die Proben werden streng nach dem voreingestellten Temperaturprogramm auf die erforderliche Temperatur erwärmt und dort gehalten. Dadurch können Forscher problemlos die gewünschten Reaktionen erzielen und stabile Messungen erhalten.

Der automatische Probenwechsler von STAvesta erhöht die Anzahl der zu verarbeitenden Proben von 28 im Vorgängermodell auf 52. Mit einer 2,3-fachen Transportgeschwindigkeit gegenüber dem Vorgängermodell und der Unterstützung von bis zu 1.000 kontinuierlichen Messungen erreicht STAvesta eine hervorragende Messleistung. Der Tablettbereich unterstützt den Gasfluss und eignet sich daher ideal für die Messung von Pulvern, die leicht Feuchtigkeit aufnehmen. STAvesta ist so konzipiert, dass die Befestigung des automatischen Probenwechslers den Platzbedarf nicht erhöht und somit eine branchenführende Platzersparnis gewährleistet ist.

Kiyoshi Ogata, Senior Executive Vice President und General Manager der Produktabteilung, äußerte sich wie folgt:

Unser Ziel bei der Entwicklung von STAvesta war es, einen neuen Standard für thermische Analysatoren zu schaffen. Das Gerät verfügt nicht nur über eine verbesserte Bedienbarkeit, sondern auch über Unterstützungsfunktionen wie Selbstdiagnosefunktionen zur Fehlererkennung, sodass Benutzer es mit Zuversicht einsetzen können. Auch die Messfunktionen wurden erheblich verbessert. Das Gerät ist mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, wie beispielsweise einer Struktur, die die Sauerstoffkonzentration schnell reduziert, um metallische und anorganische Proben zu unterstützen, die zu Oxidation neigen. Kurz gesagt, dieser revolutionäre Thermoanalysator bietet sowohl Effizienz als auch Zuverlässigkeit im Forschungs- und Entwicklungsbereich.

Mit der Einführung dieses Produkts betritt Rigaku ernsthaft einen neuen Markt und baut dabei auf dem Vertrauen und der langjährigen Erfahrung, die das Unternehmen über viele Jahre hinweg aufgebaut hat. Auf der Grundlage seiner soliden Geschäftsbasis in Japan strebt Rigaku eine feste und starke Präsenz auf den globalen Märkten an.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70% erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

