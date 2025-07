(shareribs.com) London 09.07.2025 - Die Ölpreise zeigen sich derzeit volatil. Am Dienstag ging es um rund zwei Prozent nach oben. Das API meldete einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände. Die EIA hebt ihre Preisprognosen an. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die US-Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 7,1 Mio. Barrel geklettert. Erwartet wurde ein ...

