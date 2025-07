Baden-Baden (ots) -Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf gegenwärtige Art: Franziska Tobler und Friedemann Berg bekommen es bei ihren neuesten Ermittlungen mit unterschiedlich erfolgreichen Family-Influencer:innen zu tun. Stefanie Veith schrieb das Drehbuch zum "Tatort - Sharenting" (AT), der zurzeit in Baden-Baden und im Schwarzwald gedreht wird. Regisseurin ist Marijana Verhoef. An der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner werden u.a. Anton Spieker, Minna Wündrich, Lasse Klene, Barbara Krzoska, László Branko Breiding, Marie-Joelle Blazejewski und Nairi Hadodo zu sehen sein.Ehrgeizige InfluencerAls Robert Sauer die Kinder Tina und Kai zu seiner Exfrau Felicitas bringen will, ist die nicht daheim, und sie taucht auch nicht wieder auf. Die Polizei findet zwar Felicitas' Wagen samt ihrem Insulin-Kit, aber keinerlei Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau. Dafür stoßen Franziska Tobler und Friedemann Berg auf einen Konflikt zwischen Robert Sauer und seiner Exfrau: Felicitas hatte den Ehrgeiz, als Single-Mama-Influencerin mit ihrem eigenen Kanal erfolgreich zu sein und dabei auch die Kinder einzubeziehen. Dafür hatte sie Rollenvorbilder in der Umgebung gefunden, in der Biobauern-Familie Stoll und dem Famlush-Kanal von Sophia Ganter, die ihre Tochter Mia zur erfolgreichen Werbeträgerin aufgebaut hat, während Sohn Emil mit der Bekanntheit durch den Social Media-Erfolg nicht fertig wurde. Weil Sophia Ganter und Niklas Stoll gerade bei einem exklusiv-geheimen Marketingevent sind, können Franziska und Friedemann sie nicht befragen. Doch als Felicitas Sauers Leiche gefunden wird, wird für die Kommissare die Frage dringlich, warum Niklas und Sophia nicht wieder auftauchen. Und was die rätselhaften Videos zu bedeuten haben, die mit den beiden im Netz zu finden sind.Das TeamDer "Tatort - Sharenting" (AT) ist eine Produktion des SWR. Producer ist Grischa Sautter. Kamera Stefan Sommer, Schnitt Sabine Engel-Garscha, Musik Sebastian Fillenberg, Besetzung Suse Marquardt, Szenenbild Bettina Schmidt, Kostümbild Tina Keimel-Sorge. Die Redaktion liegt bei Franziska Specht.Informationen: swr.li/tatortsharentingDrehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6072890