Linz (www.anleihencheck.de) - Im Juni senkte die Riksbank ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Schritt sei vom Markt erwartet worden, nachdem im März keine Veränderung des Leitzinssatzes erfolgt sei. Es sei in Aussicht gestellt worden, dass im Jahresverlauf der Zins noch einmal gesenkt werden könnte. Sorgen bereite der Riskbank dabei die wirtschaftliche Entwicklung auch aufgrund des Handelskonfliktes und der Nahost-Konflikt erhöhe die Unsicherheit zusätzlich. Die Inflation sei gefallen und schwaches Wachstum könnte die Inflation weiter drücken. Die Riskbank werde nun erst einmal abwarten, wie sich jetzt die Handelswelt nach dem vorläufigen Aussetzen der reziproken US-Zölle darstelle. Solange nicht klar sei, wie es mit dem Handelsstreit weitergehe sei vom aktuellen Niveau nicht unbedingt mit einer weiteren SEK-Schwäche zu rechnen. Das aktuelle Niveau für den Wechselkurs EUR/SEK liege bei rund 11,1690. (09.07.2025/alc/a/a) ...

