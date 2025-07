Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die neuen Rekordstände der US-amerikanischen Aktienmärkten beflügeln den Handel mit Exchange Traded Funds (ETF) auf Xetra und an der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG."Es ist viel los, mehr als in den vergangenen Wochen", sage Frank Mohr von der Société Générale. Der ETF-Händler berichte von "großen Volumina" und einem deutlichen Kaufüberhang von fast zwei Dritteln. Im Fokus hätten zu Monatsbeginn wie so oft die globalen Indizes wie der iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983) gestanden. Die weltweit investierten Indexfonds seien bei privaten Anlegerinnen und Anlegern sehr beliebt und würden zum Monatswechsel vermehrt über Sparpläne gehandelt. ...

