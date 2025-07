Marktschorgast (ots) -2025 ist ein besonderes Jahr für FRANKIA. Der Traditionshersteller und Branchenvorreiter feiert 65. Geburtstag und stellt gleichzeitig die Weichen für die Zukunft komplett neu: Mit der außergewöhnlichen Modellreihe NEXT schlägt FRANKIA ein völlig neues Kapitel auf und setzt wieder einmal Maßstäbe in Design, Komfort und Qualität im Luxussegment. Weltpremiere feiert der innovative Teilintegrierte NEXT Cruiser 7.6 L vom 29. August bis 7. September 2025 während des Caravan Salons in Düsseldorf (Halle 17).Hier geht es direkt zum FRANKIA NEXT: www.frankia.com/next/presseportal"Der teilintegrierte NEXT Cruiser 7.6 L schlägt nicht nur ein neues Kapitel auf - der revolutionäre 4,5-Tonner ist das erste Modell unserer NEXT-Generation. Mit ihr brechen wir in ein neues Zeitalter auf. Basierend auf Mercedes-Benz-Sprinter und Fiat Ducato haben wir gemeinsam im Team über zwei Jahre lang daran gearbeitet, einen Wegbegleiter auf die Straße zu bringen, der in allen Belangen nach dem nächsten Level strebt - insbesondere in Design, Komfort und Qualität. Dafür wurde alles auf Null gesetzt. Alles überdacht, komplett neu konzipiert und Bewährtes optimiert - bis ins Detail." Konstantin Döhler, Managing DirectorFRANKIA NEXT - DESIGN REVOLUTIONBereits das Außendesign des NEXT setzt neue Maßstäbe: Moderne Linien, eine umlaufende Einfassung und eine harmonische Verbindung von Front und Heck schaffen einen revolutionären Look. Das Heck ist ein "Design-Statement": mit einer völlig neuartigen markanten Optik, durchgehendem BridgeLight und Features wie einem einzigartigen optionalen Panoramafenster im Heck. Reisende können aus zwei luxuriösen Außendesigns wählen. Auch im Innenraum wartet ein neues Designkonzept: Zwei Holztöne in Kombination mit zwei Stylefarben stehen zur Wahl.FRANKIA NEXT - KOMFORT REVOLUTION"'Next level comfort' ist eines der wichtigsten Themen des FRANKIA NEXT. Ob Raumgefühl, Stauraum, Licht - vom 'Großen' bis ins kleinste Detail haben wir Lösungen neu gedacht, um das Reisen maximal komfortabel zu machen. Besonderes Komfort-Highlight ist sicher das völlig neu gedachte Doppelboden- und Garagenkonzept mit riesigem Durchladefach und Auszügen. Reisende profitieren auch vom neuen Klappenkonzept, das ermöglicht, einzelne Zugänge ganz einfach 'per Touch' zu öffnen. Vorhandene Griffe sind eingelassen und lassen sich mit einer Hand öffnen. All das und vieles mehr steht für das nächste Komfort-Level, das die FRANKIA-Zukunft bestimmt." Ansgar Nonhoff, Leiter KonstruktionFRANKIA NEXT REVOLUTIONIERT DEN (DOPPEL-)BODENFRANKIA war einer der ersten Hersteller, der den Doppelboden eingesetzt hat und ist heute derjenige, der dessen nächste Generation einläutet: mit einem visionären Konzept und einer neu durchdachten Struktur, von der jeder Reisende täglich profitiert für mehr Ordnung, mehr Platz und einen besseren Zugang. Jeder Bereich - Technik, Heizung, Stauraum, Wasser - hat seinen fest definierten Platz. Highlight: das besonders große und durchgängige Stauraumfach, das beidseitig mit einem Auszugssystem ergänzt werden kann.FRANKIA NEXT REVOLUTIONIERT DEN INNENRAUMDas ist einzigartig: Im FRANKIA NEXT erleben Reisende erstmals ein riesiges Panoramafenster im Heck. Der Einstieg zu den getrennten Längsbetten wird durch ein neu entwickeltes Stufensystem mit Schienen noch einfacher. Typisch FRANKIA: Die Stufen können auch als Stauraum genutzt werden und die großen beleuchteten Kleiderschränke unter den Betten sind jederzeit einfach zugänglich.EVOLUTION! DIE NÄCHSTE GENERATION DES FRANKIA RAUMBADSIn Sachen Raumbad war FRANKIA schon immer Vorreiter und bestimmt auch heute dessen Zukunft: Einst von FRANKIA erfunden, hat es sich im gesamten Markt etabliert. Jetzt hat FRANKIA es exklusiv für den NEXT "frisch" konzipiert mit vielen cleveren Details versehen und mit einem völlig neuen Design ausgestattet. Die Formensprache setzt auf harmonische Rundungen, eine edle Wandgestaltung und -beleuchtung sowie moderne schwarze Armaturen. Besondere Komfort-Features für das perfekte Loft-Feeling: die bodengleiche Dusche für mehr Raum und Höhe, ein großer Wellness-Duschkopf, der Waschtisch aus hochwertigem und edlem Mineralwerkstoff.NEU ENTWICKELTE KÜCHE - INNOVATION IN JEDEM DETAILAuch die FRANKIA NEXT Küche setzt Maßstäbe in Sachen Ausstattung und Design. Der hochwertige monolithische Küchenblock überzeugt mit viel Stauraum und Tiefe, einer zentralen Verriegelung für alle Schübe sowie einem eleganten Design-Wasserhahn. Die Arbeitsplatte aus hochwertigem und edlem Mineralwerkstoff wird durch eine umlaufende Schutzkante sowie eine praktische Erweiterung ergänzt - ideal für alle, die gerne großzügig kochen. Ein weiteres Highlight ist der raumhohe Apothekerauszug mit integrierter Steckdose.NEXT-LEVEL-LIVING: MEHR RAUM, MEHR KOMFORT, MEHR ERLEBNISDer Wohnbereich im NEXT wurde zukunftsweisend realisiert, um das Reiseerlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Die großzügige Face-to-Face-Sitzgruppe bietet spürbar mehr Raum zum Wohlfühlen - auch für vier Personen. Ideal für Mitreisende: ein elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe, das dank partieller Dacherhöhung komplett "verschwindet", sodass die durchgängige Raumhöhe erhalten bleibt. Smarte Features wie ein beleuchteter Griff in der neuen Aufbautür sowie die Coming-Home- und Leaving-Home-Funktionen setzen Akzente.Weitere Impressionen und Details zum FRANKIA NEXT finden Sie unter: www.frankia.com/next/presseportalFRANKIA NEXT MUSS MAN LIVE ERLEBEN!Das können Interessierte während des Caravan Salon Düsseldorf - 29. August bis 7. September 2025 - in Halle 17, wo die Neuheit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall: Denn in Halle 17 gibt es noch viel mehr Neuheiten von FRANKIA, Yucon, Pilote und Le Voyageur zu entdecken.Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/6072921