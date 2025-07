© Foto: Marcus Brandt - dpa

Weltweit lassen Infrastrukturpakete, Konjunkturprogramme und Fördermaßnahmen den Bedarf nach Baumaterialien und Maschinen steigen. Davon konnte auch die Aktie von Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich profitieren.Mit einem Kursplus von 60 Prozent in den vergangenen drei Monaten gehört der Hamburger Gabelstapler-Bauer Jungheinrich zu den Top-Performern im MDAX. Das Geschäft auf dem Heimatmarkt trägt mehr als 20 Prozent zum Umsatz bei, und dort will das Unternehmen auch vom neuen Fiskalpaket der Bundesregierung profitieren. Der Anbieter von Flurförderzeugen profitiert von der zunehmenden Automatisierung in Logistikprozessen und der weiter anhaltenden Nachfrage nach modernen Lagerlösungen. …