EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON GROUP erzielt im zweiten Quartal 2025 mit 80.000 Fahrzeugen Absatz leicht über Vorjahresniveau



09.07.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON GROUP erzielt im zweiten Quartal 2025 mit 80.000 Fahrzeugen Absatz leicht über Vorjahresniveau München, 9. Juli 2025 - In einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im zweiten Quartal 2025 einen Fahrzeugabsatz leicht über Vorjahresniveau erzielt. Es wurden - auf Basis vorläufiger Zahlen - im zweiten Quartal 2025 insgesamt 80.000 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorjahresquartal waren es 79.000 Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr 2025 betrug der Absatz 153.100 Fahrzeuge, was einem Rückgang um 4 % entspricht. Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP: Q2 2025 Q2 2024 Delta H1 2025 H1 2024 Delta TRATON GROUP 80.000 79.000 1% 153.100 160.100 -4% davon vollelektrische Fahrzeuge 630 290 117% 1.250 610 107% - Scania Vehicles & Services 24.600 25.800 -5% 46.800 52.300 -10% davon vollelektrische Fahrzeuge 120 60 89% 220 110 103% - MAN Truck & Bus 26.400 25.300 4% 47.000 49.400 -5% davon vollelektrische Fahrzeuge 430 100 318% 800 240 238% - International Motors 17.600 16.000 10% 34.500 35.300 -2% davon vollelektrische Fahrzeuge 90 120 -21% 180 170 3% - Volkswagen Truck & Bus 11.400 11.900 -4% 24.800 23.400 6% davon vollelektrische Fahrzeuge 0 10 -88% 50 90 -42%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten Scania Vehicles & Services hat 5 % weniger Fahrzeuge im zweiten Quartal 2025 abgesetzt als im Vorjahresquartal. Der brasilianische Markt ist aktuell durch hohe Lagerbestände bei Händlern, steigende Zinsen und eine hohe Inflation geprägt. Dies betrifft Scania besonders wegen des Fokus auf schwere Lkw. Der Absatzrückgang im ersten Halbjahr belief sich auf 10 %. MAN Truck & Bus hat den Absatz im zweiten Quartal 2025 um 4 % gesteigert. Dies ist auf die guten Auftragseingänge der vergangenen beiden Quartale in Europa, speziell in Deutschland, zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Absatz von MAN um 5 % unter dem Vorjahreszeitraum. International Motors hat im zweiten Quartal 2025 ein Absatzplus von 10 % gegenüber dem von einem Brand bei einem Zulieferer belasteten Vorjahresquartal erzielt. Dennoch ist die Entwicklung im US-Markt durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Importzöllen und der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Im ersten Halbjahr 2025 betrug der Absatzrückgang von International 2 %. Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat im zweiten Quartal 2025 einen Absatzrückgang von 4 % verzeichnet. Auch bei VWTB wirkte sich die nachlassende Dynamik im brasilianischen Markt aus. Im ersten Halbjahr hat VWTB aufgrund des starken Auftaktquartals dennoch ein Absatzplus von 6 % erzielt. Die TRATON GROUP wird ihren Halbjahresfinanzbericht 2025 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 25. Juli 2025 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



09.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com