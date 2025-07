Institutional Real Estate, Inc. ("IREI"), ein Unternehmen, das seit 38 Jahren als unabhängiger Herausgeber von Nachrichten und Analysen für institutionelle Immobilieninvestoren tätig ist, gab heute die Ernennung von Doris Holinaty als Managing Director Global Markets bekannt. In dieser bedeutenden neuen Position wird Holinaty dafür verantwortlich sein, die globale Präsenz von IREI über die bestehenden Plattformen hinweg auszubauen und die Geschäftsentwicklung bei The Property Chronicle und The Green Chronicle zu leiten, nachdem IREI kürzlich Lyndon Publishing übernommen hat.

Holinaty bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Bezug auf Verkauf und in der Betreuung von Publikationen und Veranstaltungssponsoring, einschließlich Branding und strategischem Marketing für Print- als auch für digitale Kommunikationsmedien, mit.

"Wir freuen uns sehr, Doris im Team von IREI begrüßen zu dürfen. Die vpn ihr vertretene Geschäftsethik, ihre Erfahrung und ihre dynamische Energie passen perfekt zu unseren Werten und unserer strategischen Vision, unsere Bemühungen in puncto Kundenbetreuung auf den globalen Märkten zu fördern", so Tom Parker, Executive Vice President und Herausgeber von IREI. "Doris brennt dafür, Kunden dabei zu unterstützen, dass ihre Geschichten wirkungsvoll erzählt werden und ihre Präsenz wächst, eine Eigenschaft, die von unschätzbarem Wert beim Ausbau unserer internationalen Reichweite sein wird."

Holinaty wird von Toronto aus eng mit Kunden zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln und umzusetzen, die die Sichtbarkeit und das Engagement ihrer Marke in den wichtigsten globalen Regionen steigern. Ihr Schwerpunkt wird Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Infrastrukturplattformen umfassen, wo sie die Kompetenz von IREI bei der Entwicklung strategischer weltweiter Markenkampagnen weiter ausbauen wird.

Parker fügte hinzu: "Die Leidenschaft und Erfahrung, die Doris in unser Team einbringt, werden auch unsere Kunden zweifellos zu schätzen wissen. Ihre Ernennung unterstreicht unser Engagement, unserem wachsenden globalen Kundenstamm einen unvergleichlichen Service und Support zu bieten."

Über Institutional Real Estate, Inc.

Institutional Real Estate, Inc. (IREI) wurde 1987 gegründet und ist ein golbales Medienunternehmen, dessen Schwerpunkt auf Investoren liegt und das seit langem als wichtige Drehscheibe für den Austausch von zuverlässigen Brancheninformationen, Forschungsergebnissen und Erkenntnissen in den Bereichen institutionelle Immobilieninvestitionen, Infrastrukturinvestitionen und Marktplätze für private Vermögensberatung gilt. Das Angebot von IREI umfasst verschiedene Publikationen, Branchenveranstaltungen, die Datenbank IRE.IQ sowie seine Sponsoring-Programme und Beratungsdienste, über die IREI Investoren, Investment-Managern, Beratern, privaten Vermögensberatern und anderen wichtigen Interessenvertretern der Investmentbranche zeitnahe Informationen und strategische Empfehlungen zur Verfügung stellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.irei.com.

Contacts:

m.raab@irei.com

925-244-0500