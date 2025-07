Merck & Co. steht kurz vor der größten Übernahme seit Jahren: Der Konzern will für rund 10 Milliarden US-Dollar den britischen Biotech-Spezialisten Verona Pharma übernehmen. Im Fokus steht das Atemwegsmedikament Ohtuvayre, das bereits Milliardenpotenzial besitzt. Mit dem Schritt sichert sich Merck neue Umsatzquellen, um den erwarteten Umsatzverlust durch den Ablauf wichtiger Patente in den kommenden Jahren ...

