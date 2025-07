Die Zalando-Aktie befindet sich seit dem Februar dieses Jahres in einer Abwärtsbewegung. Der Druck wollte auch zuletzt nicht wirklich nachlassen. Die Suche nach einem tragfähigen Boden geht weiter. Der Aktie des Online-Modehändlers stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus.Zalando-Aktie - Aktie unter Druck. Sind das mittlerweile Kaufkurse? Mittlerweile hat die EU-Kommission die 1,2 Mrd. Euro schwere Übernahme des Mitbewerbers About You ...

Den vollständigen Artikel lesen ...