Stuttgart (ots) -Das Stuttgarter Scale-up Flip, Europas führender Anbieter für Mitarbeitersoftware im operativen Bereich, wurde im aktuellen Gartner Hype Cycle für HR-Technologie 2025 als Top-Anbieter im Bereich "Frontline Worker Employee Experience" (EXTech) ausgezeichnet. Damit würdigt Gartner Flips maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Employee Experience für Mitarbeitende ohne festen Schreibtisch - also Mitarbeitende in der Produktion, Logistik, im Handel und weiteren operativen Rollen.Der jährlich erscheinende Gartner Hype Cycle analysiert den Reifegrad, die Marktakzeptanz und das Zukunftspotenzial neuer HR-Technologien. Die diesjährige Analyse unterstreicht die wachsende Bedeutung von Lösungen, die speziell für operative Mitarbeitende entwickelt werden - also solchen, die Kommunikation verbessern, Prozesse vereinfachen und das Zugehörigkeitsgefühl stärken.Fokus auf KI und ZukunftstechnologienGartner hebt in seiner Bewertung insbesondere den Einsatz von Generativer KI (GenAI) und Agentic AI für Frontline-Rollen hervor - Technologien, die Informationen in Echtzeit bereitstellen, Routineaufgaben automatisieren und Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten verschaffen."Wir sind stolz, im Gartner Hype Cycle 2025 als Beispielanbieter im Bereich Frontline Worker EXTech genannt zu werden", sagt Benedikt Brand, Gründer und CEO von Flip. "Diese Anerkennung bestätigt uns auf unserem Weg, KI-basierte Innovationen gezielt dort einzusetzen, wo sie Mitarbeitenden wirklich helfen."Flip Intelligence als neuer MeilensteinMit der kürzlich eingeführten Flip-Intelligence-Plattform geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter: Durch die Kombination von generativer und agentischer KI entsteht eine proaktive, kontextbezogene Unterstützung für Mitarbeitende im operativen Bereich. Ziel ist es, Unternehmen zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig engagierte, widerstandsfähige Teams zu bilden."Wir sind überzeugt, dass diese Entwicklungen die Zukunft des Frontline-Engagements prägen werden - indem sie Arbeit nicht nur effizienter, sondern auch sinnvoller machen", so Brand.Über Flip:Flip ist die führende KI-basierte Mitarbeiter-Plattform für den operativen Beschäftigten. Mit der gleichnamigen App gelingt es erstmals, alle Mitarbeitenden im operativen Bereich zu erreichen und sie so digital mit der eigenen Organisation zu verbinden. Die App verfügt über einen personalisierten Newsfeed, Einzel- und Gruppenchats sowie zusätzliche Funktionalitäten wie ein Aufgabenmanagement oder die Schicht- und Urlaubsplanung. Die Flip App ist vollständig in die bestehende IT-Infrastruktur integrierbar und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die alle wichtigen Unternehmensprozesse für den operativen Mitarbeitenden in einer App zusammenfassen - DSGVO-konform und sicher. Zu den zahlreichen namhaften Kunden zählen Unternehmen wie die Porsche AG, REWE, Rossmann und Edeka aber auch der Fast-Food-Gigant McDonald's. Das Unternehmen beschäftigt europaweit mehr als 160 Mitarbeitende und führt seinen Hauptsitz in Stuttgart.Über GartnerGartner, Inc. ist das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Bezug auf IT. Es liefert Erkenntnisse, die Organisationen dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Technologie und Geschäftsstrategien zu treffen.Hinweis zur Objektivität:Gartner spricht keine Empfehlungen für Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder besonderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner übernimmt keine Gewähr - weder ausdrücklich noch stillschweigend - hinsichtlich dieser Forschung, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.