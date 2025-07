Krombach (ots) -Die Krombacher Brauerei bringt gemeinsam mit dem renommierten Wissensmagazin GEO die zweite Ausgabe ihres Magazins "Blattwerk" heraus. Im Zentrum steht dabei ein Thema, das aktueller nicht sein könnte: der Wald - als Lebensraum, Klimaschützer und essenzieller Wasserspeicher.Hintergrund ist die laufende Aufforstungsoffensive von Krombacher, bei der bis Ende 2025 über eine Million neue Bäume in Deutschland gepflanzt werden sollen. "Blattwerk" zeigt, wie vielfältig und zugleich bedeutend unsere Wälder sind - und welche Rolle aktiver Naturschutz dabei spielt.Wissen, das Wurzeln schlägtAuf 36 Seiten bietet "Blattwerk" fundierte Reportagen, eindrucksvolle Fotostrecken und persönliche Porträts. Leser:innen erfahren, wie Wälder den Wasserhaushalt regulieren, welche Arten darin beheimatet sind und wie moderne Technik hilft, ihren Fortbestand zu sichern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der großflächigen Pflanzinitiative, die Krombacher in enger Zusammenarbeit mit Forstämtern, Wissenschaft und Naturschutzorganisationen umsetzt. Darüber hinaus beleuchtet das Magazin auch lokale Projekte: die Renaturierung eines Feuchtbiotops am Krombacher Brauereigelände gemeinsam mit dem NABU oder die Neuanlage von Streuobstwiesen mit regionaltypischen Obstsorten - wichtige Rückzugsorte für bedrohte Arten.Alle Inhalte wurden in bewährter GEO-Qualität recherchiert, redaktionell aufbereitet und vom "Quality Board" von GEO und stern geprüft."Mit Blattwerk möchten wir den Wald in all seiner Vielfalt sichtbar machen - fundiert, inspirierend und anschaulich", sagt Wolfgang Schötz, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement der Krombacher Brauerei. "Der Wald ist für uns weit mehr als nur Natur: Er steht für Heimat, Verantwortung und Zukunft.""Blattwerk" - ab sofort erhältlichDie neue Ausgabe von "Blattwerk" ist ab sofort kostenfrei online unter www.krombacher.de/blattwerk sowie zum Mitnehmen am Point-of-Sale, in zahlreichen Getränkemärkten erhältlich.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/6072983