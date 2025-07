Der Autobauer Porsche kämpft weiterhin mit massiven Problemen. Die Geschäfte in China sind stark rückläufig und auch in Deutschland mussten im ersten Halbjahr heftige Einbußen hingenommen werden. Darauf reagierte die Aktie allerdings nur kurzzeitig mit Verlusten. Im späten Handel am Dienstag trat die Hoffnung in den Vordergrund.

