© Foto: Artur Widak - NurPhoto

Meta hat eine Minderheitsbeteiligung an EssilorLuxottica erworben, dem weltweit größten Brillenhersteller. Der US-Technologieriese sicherte sich knapp 3 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Die Investition beläuft sich auf rund 3 Milliarden Euro (3,5 Milliarden US-Dollar). Dies wurde von mit der Angelegenheit vertrauten Quellen gegenber Bloomberg bestätigt. Die Beteiligung von Meta könnte in den kommenden Jahren auf rund 5 Prozent ausgebaut werden, obwohl diese Pläne noch flexibel sind, so die Quellen. Der Schritt verstärkt Metas Engagement im schnell wachsenden Markt der Smart-Brillen. Die Aktien von EssilorLuxottica stiegen nach der Bekanntgabe in Paris leicht: Analysten werten die …